Februar 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Kelela – Raven (Warp)

Kelela war schon immer eine der stärksten Stimmen an der Grenze zwischen vorwärtsgewandter Tanzmusik und klassischem R’n’B. Nach ihrem Debüt bei Fade To Mind ist die Amerikanerin schon lange bei Warp Records zuhause. Zu dessen 30-jährigem Bestehen nahm sie das Mixtape Aquaphoria auf, das vieles aus dem Warp-Katalog mit ihren Vocals in ein neues Licht rückte.

Ähnlich fühlt sich Raven an, das mit dem Thema Wasser spielt und ihm verschiedene Zuschreibungen entlockt, aber auch persönlich eine tiefere Message enthält. Als schwarze Frau habe sie sich schon immer als Außenseiterin in der Dance Music gefühlt, so Kelela, trotz der schwarzen Wurzeln des Genres. Dieses Album stellt für sie eine Bestärkung der weiblichen, schwarzen Perspektive dar, die Verwundbarkeit in Kraft umwandeln will.

Unterstützung hat sie sich dabei bei Produzenten wie LSDXOXO, Kaytranada und Asmara geholt. Aber auch unbekanntere Künstler:innen wie das Ambient-Duo Yo van Lenz und die Dancehall-Produzentin Bambii aus Toronto sind vertreten. Bei aller Dancefloor-Affinität klingt Raven aber doch mehr nach Ambient als nach Club. Kelela verleiht dem Aufbegehren gegen überholte Machtstrukturen eine Stimme, die sowohl Stärke als auch subtile Eleganz in sich vereint. In einem Moment handelt das von Sinnlichkeit, dann wieder von denen, die ihren Wert nicht schätzen können, oder von der Wichtigkeit des Zusammenkommens.

Bei aller lyrischer Finesse überzeugt Kelela aber vor allem durch ihre einzigartige Verschmelzung von R&B und Elektronik, die so gut vielleicht noch niemand vor ihr gemeistert hat. Leopold Hutter