Februar 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Fiesta Soundsystem – Sinking (YUKU)

Hier gibt es mehr Druck als bei Flyeralarm, eine ganz spezifische Art von pressure: metallen, mechanisch, maschinengemacht. Fiesta Soundsystem operiert am pochenden Herzen des Hardcore Continuums. Das Ergebnis klingt fordernd und legt eine so breite wie exakte Dystopie zukünftiger Innenstadtmusik an.

In klinischer Kälte heben die Cutter-Beats von „Delphic Scent” an. In seinem Auf und Abschwellen, dem Ruhen in Tiefstfrequenztälern, dem Blinken, dem Verkrümmen von Menschenklängen hat es etwas von der Exposition einer Symphonie. Denn im Laufe des Albums träumen Synthesizer und liegen dabei in sich stetig wandelnden Hängematten von Breakbeats, fällt ein Track beinahe auseinander und hält im letzten Moment doch noch die Spannung, bleibt überhaupt die musikalische Form die Referenz. So erklären sich auch die verschrobenen Namen der Stücke, die klingen wie aus Hacker-Foren oder von Warp-EPs Mitte der Neunziger.

Die Zählzeit von „diaphphanousdiaphophresis“ etwa gibt der britische Produzent mit 90 Beats pro Minute an, der Körper versucht die ganze Zeit auf 180 BPM zu tanzen, und wegen der Verdrehung von Bass- und Drum-Programmierung sucht das Hirn den 360er-Schlag. So gerinnt Hören zur körperlichen Ertüchtigung.

Auf ruhigeren Stücken wie „2nd (x)-elfout” zeigt Fiesta Soundsystem auch Stärken im Anlegen von Atmosphärischem, und auch da verzichtet er auf schlicht geloopte Beats. All seine Sounds auf Sinking verwundern dabei durch ihre Körperhaftigkeit. Sie vermag Wucht zu entfalten. Christoph Braun