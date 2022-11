Robert Johnson: Holzboden wird zu Merch-Kunst

Das Robert Johnson, im hessischen Offenbach beheimateter Club von Weltruhm, macht immer wieder durch ungewöhnliche Merch-Aktionen von sich reden. Nun können Teile der sagenumwobenen hölzernen Tanzfläche erstanden werden.

Im Zuge von Renovierungsarbeiten wird derzeit die aus Echtholz bestehende Tanzfläche des Clubs ausgetauscht. Von dem Boden heißt es, er sorge unter anderem für den außergewöhnlich guten Sound des Clubs. Unter dem Titel „THANK YOU FOR DANCING II – PIECES OF 96100CM2 WOODEN-FLOOR” sind 100 limitierte Holzbohlen in den Maßen 31x31cm auf der Webseite zu je 160 Euro zu erwerben. Auf der Rückseite findet sich außerdem ein Foto des Robert Johnson und eine persönliche Signierung des Gründers Ata Macias.

In der Beschreibung heißt es: „Ein paar 100 Mal bewährtes Stück unserer berüchtigten Tanzfläche. Schwarz lackierte Räuchereiche auf Holzrückwand. Kann Glas, Kaugummi oder Getränke enthalten.”