Abdruck von Sven Väths Hand (Foto: keepintouch.club)

Nachdem Sven Väth kürzlich mit „Feiern” seine erste Single nach 15 Jahren veröffentlichte, ehrt ihn das Offenbacher Robert Johnson nun zum 40-jährigen Bühnenjubiläum mit einer Skulptur seiner in Bronze gegossenen Hand.

Das passiert pünktlich zur Feier seines 40-jährigen Daseins als DJ und zur Veröffentlichung seines ersten Albums, Catharsis, seit fast 20 Jahren. Im Rahmen der Aktion „keep in touch”, in deren Zuge ein kleines Sammelsurium an Dingen rund um den legendären Club feilgeboten wird (Prints, Shirts, eine von Solomun designte Lampe usw.) wurde nun die Kunstgießerei Schweitzer beauftragt.

Diese kümmert sich darum, die Hand in DJing-Pose ganz traditionell in 12 Kilogramm Bronze zu verwandeln. Im Zeitraum von 40 Tagen kann die streng limitierte Skulptur auf einem Marmorblock nun bestellt werden. Kostenpunkt: 1981,00 Euro. Der Vekauf sämtlicher Gegenstände dient dem Erhalt des Clubs; die teilnehmenden Künstler*innen verdienen nicht daran.