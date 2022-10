Oktober 2022: Die essenziellen Alben (Teil 4)

Theo Parrish – Cornbread & Cowrie Shells For Bertha (Sound Signature)

Das Herz schlägt links, und das Herz schlägt in Synkopen. Die Welt eiert halt ein wenig. Es ist die Meisterschaft des Theo Parrish, dieses Unrunde hörbar, nein, erfahrbar zu machen.

„Cleo’s Theme” etwa ist gleichzeitig die Vergangenheit des Jazz und seine Zukunft: klingt wie Ragtime, swingt wie wild, funktioniert jedoch auf mehreren Zählzeiten, mehrere Motive führen ein Eigenleben in Rhythmus. Eine Existenz in Beat! Wie auch „Play Thru Moon” mit seinen auseinandergenommenen Salsa-Programmierungen. Oder „Dance Alone”: das 18-Minuten-Stück taumelt umher und um sich selbst und gerät immer mehr in ein angenehmes Nichts. Denkbar weit entfernt ist es dabei jedoch von den üblichen tranceinduzierenden Stilmitteln. Es gibt keinen Hall, keine Delays, oder nur ganz spärlich Eingesetzte, alles ist staubtrocken, alles lebt von den minimalen Verschiebungen des Fender-Rhodes-Keyboards, punktuellen Bass-Dopplungen von Hauptmotiven, und diesem so schwer hinzukriegenden, eindrücklichen Nebeneinanderher an Mustern.

Parrishs Tracks „paradox” zu nennen, wäre ja schon die falsche Sprache, denn er liefert sie mit größter Selbstverständlichkeit aus. Das beatfreie „Real Deal” etwa gießt in großer Langsamkeit Soundflächen pastenartigen Zustands aus und klingt entspannt, vermittelt mit der Entspannung jedoch eine innenstadthafte Rauheit. „Hieroglyphen” halt, wie er selbst seine Tracks nennt.

Auf der Seite von Parrishs eigenem Label Sound Signature gibt es ein Mission Statement aus dem Jahr 1997. Dort hält Parrish die Rede vom radikalen Individualismus, denn jeder kennt nur die eigene Erfahrung – „No one else has walked your path, lived your vision.” Diesem auf die Spitze getriebenen Individualismus zu folgen und diese Hieroglyphen individueller Expression dennoch tanzbar zu machen, und feierbar, das ist Parrishs Verdienst. Christoph Braun