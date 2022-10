Oktober 2022: Die einschlägigen Compilations

Unique 3 – 33/45 (Originator Sound)

34 Jahre ist es her, dass die magische Melodie von Unique 3s „The Theme” das erste Mal erklang und die markerschütternde Bassline über nordenglische Dancefloors – und in Folge die der ganzen Welt – krachte. „The Theme” schrieb sich als Track des distinktiv-britischen Subgenres des Bleep Techno (oder auch Bleep & Bass) in die Dance-Music-Annalen ein. Neben anderen Innovatoren des Bleep-Stils wie LFO oder den frühen Nightmares on Wax kam die Producer-Combo Unique 3 trotzdem lange zu kurz. Ein Zustand, dem erst Matt Anniss’ exzellentes Buch Join The Future: Bleep Techno and the Birth of British Bass Music Abhilfe schuf.

Das Label Originator Sound setzt die Wiederentdeckung fort: 33/45 präsentiert mit alten Originalen, unveröffentlichten Cuts und neuen Edits die große Bandbreite von Unique 3. Neben furztrockenem Bleep-Maschinenfunk hört man Electro, Ragga sowie Acid-, Piano- und Hip-House – ein Genremix, der von der Crew aus Bradford in unnachahmlicher Weise vereint wurde. Etwa in dem hypnotischen Vocal-Track „Rhythm Takes Control” mit Karen Minott am Mikrofon. Oder dem Hands-in-the-Air-Housetrack „No More”, auf dem Erica Harold singt. „Activity” besticht durch Proto-Drum’n’Bass-Breakbeats; der Ragga-Hip-Hop-Hybrid „Reality” durch Devon Bantaans Raps.

Unique 3 haben vor über 30 Jahren ein Fundament von gebrochenen Rhythmen und tiefsten Basslines gegossen, das noch immer nicht langweilig geworden ist. Tim Lorenz