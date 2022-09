GROOVE: Magazin in neuem Gewand

Liebe Leser:innen der GROOVE,

In der letzten Woche sind wir mit unserem neuen Design gestartet, an dem wir seit zwei Jahren mit unserem Artdirector Jan Rikus Hillmann arbeiten. Wir freuen uns, unser Magazin zum ersten Mal auch digital in einer Form zu präsentieren, die den Inhalten entspricht.

Das alte Design war von der gedruckten Ausgabe abgeleitet, mit dem neuen Design gehen wir einen weiteren entschiedenen Schritt in die digitale Welt. An unseren Formaten ändert sich nichts, News, Reviews, Charts, Features und den Podcast liefern wir euch weiterhin in vertrauter Form. Primär wollen wir unsere Inhalte zugänglicher machen und schöner gestalten und damit das Stöbern auf groove.de zu einer Erfahrung machen, die hoffentlich so angenehm ist wie die Lektüre der Texte.

Als Erstes wird euch vielleicht unser neues Logo ins Auge fallen, das ihr schon von der GROOVE #176 kennt. Zum einen nehmen wir damit unser Logo aus den späten Neunzigern auf, zum anderen verweisen die Ink Traps, die ursprünglich Raum für überschüssige Druckfarbe schaffen sollten, auf unsere Geschichte als gedrucktes Magazin.

Unsere Startseite wollten wir großflächiger und übersichtlicher gestalten. Deshalb sind die Menüpunkte oben weggefallen. Unter den drei aktuellen Longreads findet ihr die aktuellen Beiträge der Hauptkategorien – NEWS, FEATURES, REVIEWS, MIXE, CHARTS und EVENTS. Die vollständigen Unterkategorien – zum Beispiel Interview, Kolumne, Porträt, Reportage, A DJ’s DJ, Label, Mein Plattenschrank und Im Studio bei den Features – findet ihr erst auf der Seite der jeweiligen Kategorie.

Unsere zweite Hauptkategorie sind die Reviews. Sie teilen sich in Album, Single, Compilation, Mixe, Festivals & Konzerte, Kolumne (Motherboard & Tapestry), Buch, Film und Listicle auf.

Übersichtlicher sieht es bei den Charts aus. Da gibt es wöchentlich die DJ-Charts, die Charts From The Past und alle zwei Monate die große Auswertung der DJ-Charts, die Top 30. Ergänzt werden unsere Rubriken von den News (mit der Unterkategorie Premieren), unserem Podcast und den Events.

Unser Archiv mit den digitalisierten Heften und die persönliche Seite mit den Angaben zu eurem Abo findet ihr unten im blauen Bereich. Wie ihr seht, haben wir einige Arbeit in die Seite gesteckt. Perfekt ist sie allerdings noch nicht. Falls ihr also Fehler auf der Seite findet, freuen wir uns über eine Nachricht.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern wünschen euch,

Maximilian Fritz, Alexis Waltz,

die GROOVE-Redaktion

PS: Aktionen wie das Redesign sind nur mit eurer Unterstützung möglich. Daher möchten wir allen Abonnent:innen danken und solchen, die es werden wollen und damit unabhängigen Musikjournalismus fördern, hier die Möglichkeit geben, selbst ein Abo abzuschließen.