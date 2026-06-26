Defqon.1 in den Niederlanden: Hardstyle-Festival wegen extremer Hitze abgebrochen

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Das Festival Defqon.1 im niederländischen Biddinghuizen wurde wegen der anhaltend extremen Hitze am ersten Festivaltag direkt vor dem Start abgebrochen. Der Veranstalter Q-dance begründete die Entscheidung mit einer Warnung des niederländischen Wetterdienstes KNMI, der kurz zuvor die höchste Hitzewarnstufe jemals für die Niederlande ausgerufen hatte. Das Festival zählt zu den größten Hardstyle-Events weltweit und sollte ursprünglich vom 25. bis 28. Juni stattfinden. Erwartet wurden rund 250.000 Besucher:innen, die zum Teil schon am Einlass standen.

„Das Unvorstellbare ist eingetreten. Defqon.1 wurde für den Rest des Wochenendes abgesagt. Ab Freitag, den 26. Juni, werden die Tore der Holy Grounds geschlossen”, heißt es auf der Website des Veranstalters. „Wir verstehen, dass ihr nicht damit gerechnet habt, und werden alles tun, um euch dabei zu helfen, sicher nach Hause zu kommen. Am Freitag bleiben die Campingplätze sowie Teile des Festivalgeländes geöffnet, allerdings ohne musikalisches Programm, jedoch mit allen wichtigen Einrichtungen. So habt ihr Zeit, eure Heimreise für Freitag zu organisieren”, erklärt Q-dance weiter.

Das Defqon.1 zählt zu den größten Hardstyle-Festivals der Welt (Foto: Q-dance)



Zuvor hatte man noch versucht, das Festival zu retten. Bereits am Donnerstag, den 25. Juni, wurden alle Tagestickets für Freitag und Samstag storniert. So sollten jeweils rund 15.000 Besucher:innen weniger auf das Gelände kommen. Ziel war es, die Hitzebelastung zu reduzieren, indem mehr Schatten geschaffen, die Zugänge verbessert und das Gedränge verringert wird.

Die Festivalgänger:innen reagierten teilweise mit Unverständnis auf die Absage. „Das Problem ist nicht die Temperatur, sondern der Umgang damit. Mehr schattige Bereiche, kostenlose Wasserstationen, Nebelanlagen, Industrieventilatoren, eine bessere Besuchersteuerung und ein durchdachtes Hitzemanagement hätten einen enormen Unterschied machen können. Das Wetter als Ausrede zu nutzen, ist absurd”, schreibt ein frustrierter Besucher in den Kommentaren zum Statement auf Instagram. Videos auf Social Media zeigen zudem, wie Festivalgänger:innen nach der Absage auf dem Gelände wüteten.

Defqon.1 ist ein mehrtägiges Festival für Hardstyle, Hardcore und verwandte elektronische Musik, das vom niederländischen Veranstalter Q-dance organisiert wird. Es wurde 2003 erstmals in den Niederlanden durchgeführt und hat sich seitdem zu einem der größten Events dieser Szene entwickelt. Heute findet es hauptsächlich in Biddinghuizen auf dem Festivalgelände Walibi Holland statt. Zu den Haupt-Acts hätten dieses Jahr Coone, Ran-D und Da Tweekaz gehört.