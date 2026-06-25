News

Dr. Ann-Kathrin Biewener über das Watergate Open Air in der Malzfabrik und Clubkultur in Berlin-Tempelhof: „Ich wünsche mir, dass meine Kinder später noch erleben können, was eine gute Berliner Nacht ausmacht”

Alexis Waltz

Mit den Open Airs im Sage Beach hat das Watergate eines der zugänglichsten Formate der Berliner Feierlandschaft etabliert. Mit einer Tages- und Nachtveranstaltung in der Malzfabrik unweit des Bahnhofs Südkreuz in Tempelhof erschließt der Club nun neues Terrain. Das Programm setzt mit Acts wie DJ Heartstring, Interplanetary Criminal und Perra Inmunda auf ein junges Publikum.

Wir wollten von Dr. Ann-Kathrin Biewener, Leiterin der Wirtschaftsförderung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, wissen, wie der Bezirk die Veranstaltung unterstützt und welches Potenzial sie für Tempelhof sieht.

GROOVE: In Berlin finden Wochenende für Wochenende zahllose Partys statt. Warum ist das Watergate Open Air in der Malzfabrik für euch als Bezirk Tempelhof-Schöneberg wichtig?

Dr. Ann-Kathrin Biewener: Weil es das Watergate ist. Nein, im Ernst: Clubs, Partys und Musik gehören zu Berlin. Die Clubkultur ist nicht nur ein wichtiger kultureller, sondern auch ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor für die Stadt. Viele Touristinnen und Touristen kommen genau deshalb nach Berlin. Häufig konzentriert sich das Nachtleben dabei auf Friedrichshain-Kreuzberg oder Mitte. Uns war wichtig, zu zeigen, dass auch Tempelhof-Schöneberg ein Ort für besondere Veranstaltungen und innovative Formate sein kann. Die Malzfabrik bietet dafür die perfekte Kulisse.

Nostalgie-Trance im postindustriellen Grün: DJ Heartstring (Foto: DJ Heartstring/ Instagram)

Wie lockt ihr Feierfreudige nach Tempelhof in die Malzfabrik? Was ist an dem Ort reizvoll?

Die Kombination aus industriellem Charme, kultureller Vielfalt und urbanem Freiraum macht die Malzfabrik zum idealen Ort für eine besondere Open-Air-Reihe. Das historische Industrieareal hat eine besondere Atmosphäre und viel Geschichte. Gleichzeitig lässt es sich auf beeindruckende Weise mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungsformaten verbinden. Dazu kommt die sehr gute Erreichbarkeit.

Wie arbeitest du als Leiterin der Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg mit der Malzfabrik und dem Watergate zusammen, um das Open Air zu realisieren?

Die Veranstaltung ist für uns wichtig, weil sie zeigt, welches Potenzial in unserem Bezirk steckt. Deshalb unterstützen wir das Projekt als Kooperationspartner und bewerben die Veranstaltungsreihe aktiv. Darüber hinaus haben wir das Watergate bei verschiedenen behördlichen Fragestellungen begleitet und unterstützt. Unser Ziel war es, gemeinsam die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein solches Format erfolgreich umgesetzt werden kann.

DJ Heartstring nehmen Tuchfühlung mit der Location auf (Foto: DJ Heartstring/ Instagram)

Was entsteht da für ein Bild des Bezirks Tempelhof-Schöneberg? Wo liegen Potenziale, was fehlt?

Tempelhof-Schöneberg ist ein unglaublich vielfältiger Bezirk. Von queerer Clubkultur im Norden bis hin zu großen Gewerbe- und Industrieflächen im Süden gibt es hier sehr unterschiedliche Lebenswelten. Eine jahrzehntelange Club-Tradition wie in anderen Bezirken haben wir zwar nicht, aber genau darin liegt auch eine Chance: Neues auszuprobieren und eigene Akzente zu setzen.

Am Anfang des Jahres hast du auf einer Veranstaltung der Clubcommission einen Vortrag zur Zukunft der Clubkultur gehalten. Wie siehst Du diese Zukunft und wo liegen für Dich die politischen Herausforderungen? Welchen Beitrag willst du leisten?

Die Clubkultur gehört zu Berlin und prägt die Identität dieser Stadt. Gleichzeitig hat sie sich in den vergangenen Jahren verändert. Deshalb müssen wir neu darüber nachdenken, wie wir Räume für Kultur, Begegnung und Nachtleben schaffen und erhalten können. Clubkultur braucht heute mehr Schutz und mehr politische Aufmerksamkeit als früher.

Ich hoffe, dass neue Formate wie die Zusammenarbeit zwischen Watergate und Malzfabrik dazu beitragen können, innovative Antworten auf diese Herausforderungen zu finden. Mir persönlich liegt das Thema am Herzen: Ich gehe selbst gerne feiern, und viele Freundinnen und Freunde besuchen Berlin gerade wegen seiner einzigartigen Clubkultur. Ich wünsche mir, dass auch meine Kinder später noch erleben können, was eine gute Berliner Nacht ausmacht.

Neben der Leitung der Wirschaftsförderung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg ist Dr. Ann-Kathrin Biewener Stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der BVV-Fraktion der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf (Foto: Ann-Kathrin Biewener/ Privat)

News

Weiterlesen

Fusion: Festival kann nach Evakuierung fortgesetzt werden

News
Rauchsäulen waren zu sehen, ein Rußgeruch hing in der Luft. Nach zwei Stunden war der Spuk auf der Fusion allerdings wieder vorbei.

Fusion: Festival kann nach Evakuierung fortgesetzt werden

News
Rauchsäulen waren zu sehen, ein Rußgeruch hing in der Luft. Nach zwei Stunden war der Spuk auf der Fusion allerdings wieder vorbei.

Defqon.1 in den Niederlanden: Hardstyle-Festival wegen extremer Hitze abgebrochen

Kurz zuvor hatte der niederländische Wetterdienst die höchste Hitzewarnstufe ausgegeben. Für das Festival wurden rund 250.000 Besucher:innen erwartet.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Fusion-Bookerin Karo über Hitzeschlacht und „Mad Max”-Fantasien: „Es passiert alles und prägt alles!”

Die Fusion findet 2026 zum 27. Mal statt. Bookerin Karo spricht über die Hitze vor der Turmbühne und 700 Acts ohne Headliner-Druck.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

Berlin: 90-Grad- und GMF-Macher Bob Young verstorben

Bob Young prägte das queere Feiern im Berlin der Neunziger. Wir geben Einblick in die Welt, die er erschaffen hat.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

AI Watchdog: Neues Suchtool deckt auf, welche Songs zum KI-Training verwendet wurden

Das Tool zeigt, welche Songs für KI-Musik-Modelle genutzt wurden – darunter Tracks von Skrillex und Peggy Gou.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

Protest für den Erhalt des RAW-Geländes: Musiker:innen und Initiativen mobilisieren am Ku’damm

Nach dem Abbruch der Verhandlungen zur Zukunft des RAW-Geländes rufen Initiativen zu einer Kundgebung vor dem Büro der Kurth-Gruppe auf.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

BDS-Boykott gegen finnisches Festival: Flow Festival einigt sich mit Flow Strike

Nach der Übernahme durch Entertainment-Konzern Superstruct organisierte die Initiative Protest gegen das Flow Festival in Helsinki.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

TILLATEC in Amsterdam: De-School-Nachfolger kündigt Schließung an

Nach zweieinhalb Jahren schließt der beliebte Club in Amsterdam, der 2024 die Location von De School übernahm.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Thomas Venker über die Kaput-Mag-Print-Premiere: „Man muss sich manchmal bewusst von der eigenen Leidenschaft überrumpeln lassen”

Wie ist gedruckter Kulturjournalismus heute noch möglich? Der Kaput-Herausgeber gibt einen Einblick in die Entstehung der ersten gedruckten Ausgabe des Magazins.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen
Nach der Absage kam es zu Tumulten am Festivaleingang (Screenshot: TikTok/Malmstone)

Defqon.1 in den Niederlanden: Hardstyle-Festival wegen extremer Hitze abgebrochen

News Daniel Boeglmueller -
Kurz zuvor hatte der niederländische Wetterdienst die höchste Hitzewarnstufe ausgegeben. Für das Festival wurden rund 250.000 Besucher:innen erwartet.

Fusion-Bookerin Karo über Hitzeschlacht und „Mad Max”-Fantasien: „Es passiert alles und prägt alles!”

News Christoph Benkeser -
Die Fusion findet 2026 zum 27. Mal statt. Bookerin Karo spricht über die Hitze vor der Turmbühne und 700 Acts ohne Headliner-Druck.
Bob Young im Café Moskau (Foto: Rebecca Santamaria, mit freundlicher Genehmigung von maenner.media)

Berlin: 90-Grad- und GMF-Macher Bob Young verstorben

News Alexis Waltz -
Bob Young prägte das queere Feiern im Berlin der Neunziger. Wir geben Einblick in die Welt, die er erschaffen hat.
Musiker:innen steht mit AI Watchdog ein Tool zur Verfügung, das erkennen soll, ob Songs für KI-Training verwendet wurde (Foto: Franck V., unsplash)

AI Watchdog: Neues Suchtool deckt auf, welche Songs zum KI-Training verwendet wurden

News Christoph Benkeser -
Das Tool zeigt, welche Songs für KI-Musik-Modelle genutzt wurden – darunter Tracks von Skrillex und Peggy Gou.

Protest für den Erhalt des RAW-Geländes: Musiker:innen und Initiativen mobilisieren am Ku’damm

News Johanna Lühr -
Nach dem Abbruch der Verhandlungen zur Zukunft des RAW-Geländes rufen Initiativen zu einer Kundgebung vor dem Büro der Kurth-Gruppe auf.

BDS-Boykott gegen finnisches Festival: Flow Festival einigt sich mit Flow Strike

News Johanna Lühr -
Nach der Übernahme durch Entertainment-Konzern Superstruct organisierte die Initiative Protest gegen das Flow Festival in Helsinki.
Das TILLATEC (Foto: Instagram/Tillatec)

TILLATEC in Amsterdam: De-School-Nachfolger kündigt Schließung an

News Johanna Lühr -
Nach zweieinhalb Jahren schließt der beliebte Club in Amsterdam, der 2024 die Location von De School übernahm.

Thomas Venker über die Kaput-Mag-Print-Premiere: „Man muss sich manchmal bewusst von der eigenen Leidenschaft...

News Alexis Waltz -
Wie ist gedruckter Kulturjournalismus heute noch möglich? Der Kaput-Herausgeber gibt einen Einblick in die Entstehung der ersten gedruckten Ausgabe des Magazins.