Top 30 Singles

01. Aphex Twin – Collapse EP (Warp)

02. The Advent – High Horse (Klockworks)

03. Struktur – Struktur 001 (Struktur)

04. Local Artist – Dancer / Dreamer (Moodhut)

05. Diverse – Mogul 4 Compilation (Themes For Great Cities)

06. Mbulelo – Robotic People EP (Transmat)

07. Black Loops – Paris (Neovinyl)

08. Cassegrain, Tensal, DJ Nobu & Lady Starlight – Collabs 01 (Arcing Seas)

09. SP-X – Under New Light (Rekids)

10. Yogg – Atma (Parallax)

11. Shur-I-Kan – State Of Emergency (Freerange)

12. Bill Converse – Hulled (Dark Entries)

13. Neel – Transition (Token)

14. DJ Sneak – 3D Print (Pressure Traxx)

15. Vril – Haus (Giegling)

16. Linkwood – Fresh Gildans (Firecracker)

17. Repro – Feel Extraordinary (Ectotherm)

18. Skudge – Quasi / Parallel (Skudge)

19. Inland & Julian Charrière – Terraforming (A-Ton)

20. Frak – Berga Magic EP (Hypercolour)

21. Giant Swan – Whities 016 (Whities)

22. André Bratten – Un / Pax Americana (Smalltown Supersound)

23. Soulphiction – Bizzness (Local Talk)

24. Marcel Dettmann – Test-File (Ostgut Ton)

25. Portrait – Vitra (Rhyw Remix) (Aura Dinamica)

26. Jon Hester – Stratospheric (LET)

27. Stave- ATK (UVB-76)

28. Spencer Parker – Dance Music – Album Sampler 002 (Work Them)

29. Pris – Flagrant Foul (Non Series)

30. Dold – Express Route (Blue Hour)

Top 10 Alben & Compilations

01. Djrum – Portrait With Firewood (R&S)

02. Susumu Yokota – Acid Mt. Fuji (Remastered) (Midgar)

03. Grand River – Pineapple (Spazio Disponible)

04. Shinichi Atobe – Heat (DDS)

05. Markus Suckut – Heaven Is A State Of Mind (Rekids)

06. Mattheis – Thin Sections (Nous‘klaer Audio)

07. Skee Mask – Compro (Ilian Tape)

08. Helena Hauff – Qualm (Ninja Tune)

09. SHXCXCHCX – SHOUFOUFOF (Rösten)

10. Inland & Julian Charrière – An Invitation To Disappear (A-Ton)

Zur Erstellung der Single Top 30 und der Album Top 10 der Groove-Ausgabe 174 wurden die Charts folgender DJs und die Verkaufscharts folgender Plattenläden bzw. Onlineshops berücksichtigt: Adana Twins, Aera, Alma Negra, Amotik, André Galluzzi, Andy Hart, Anja Schneider, Anthony Parasole, Antigone, Atbin, Basic Soul Unit, Bleak, Born In Flamez, Cassegrain, Chopstick & Johnjon, Cinthie, Cleveland, Detroit Swindle, DJ Bone, DJ GLC, Eomac, Filter Musikk, Finn Johannsen, Francesca Lombardo, Gabriella Vergilov, Gregorio Soave, Groove Attack, Hardwax, Helena Hauff, Hunter/Game, Idealist, Inland, JGarrett, Jon Hester, Jor-El, Julia Govor, Kornél Kovacs, Leif Müller, Look Like, Luc Ringeisen, Luvless, Markus Suckut, Max Graef, Meggy, Milton Bradley, Mumdance, Nachtbraker, Nandu, Oliver Hafenbauer, OYE, Øyvind Morken, Pablo Mateo, Ray Okpara, REKA, Remco Beekwilder, Reza Athar, Rhyw, Roman Rauch, Ron Wilson, Sky Deep, Smallville, Snad, Spencer Parker, Studioheist, Technique Records, Terence Fixmer, Thomas Hessler, Till von Sein, Tin Man, VONDA7, VSK, Wax Wings, Wigbert, Yotto