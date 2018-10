GROOVE CD 84 (November/Dezember 2018)

01. Roman Flügel – Theme VI

02. Peaking Lights – I Can Read Your Mind

03. Lauer – Mirrors featuring Jasnau (Groove Edit)

04. Spencer Parker – Girl…

05. Hoshina Anniversary – A Cid

06. Terence Fixmer – Accelerate

07. Redshape – November Island

08. Ectomorph – Agate

09. DMX Krew – Place Called Love

10. Axel Boman & Miljon – Forgot About You (Piano Version)

Zusammenstellung: Thilo Schneider

Cover-Gestaltung: Thilo Schneider und Bastian Grossmann

Stream: Groove CD 84 (Preview)