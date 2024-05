Nick Holder – Fruit Loops (Definitive Recordings)

Die vier Tracks von Nick Holders 1995er-EP Fruit Loops folgen einer simplen Formel: Ein Disco-Sample wird schier endlos geloopt und gefiltert, unter dieser Oberfläche arbeitet sich Nick Holder durch einen agilen 909-Beat. Was heute als Idee vielleicht ein bisschen zu platt wirkt, war damals ganz einfach noch neu. Pionierarbeit hat ein Jahr zuvor DJ Sneak mit einer Reihe von Hits wie „Disco Erotica” oder „Show Me the Way” geleistet und so den Weg für Filter-House geebnet. Doch an diesem Punkt der Geschichte sind wir mit Fruit Loops noch nicht. Knalleffekte sucht man vergeblich. Nick Holder liebte in jener Zeit ohnehin das Skeletthafte. Bei der Auswahl der Stücke baute er jedoch voll auf Klassiker. Zu hören sind „Dance, Dance, Dance” von Chic, „Running Away” von Roy Ayers, „Love Is the Message” von MFSB und „Let’s Start to Dance” von Hamilton Bohannon. Die Identität der Originale hat der Kanadier in keiner Weise verschleiert. Vermutlich findet diese EP, anders als andere von Get Physical wiederveröffentlichte Definitive-Platten, aus genau diesem Grund nicht im Streaming statt. Übrigens hat der Titel der Platte nichts mit der Software Fruity Loops zu tun. Die kam erst ein paar Jahre später auf den Markt. Namensgebend war Froot Loops, ein quietschbuntes Frühstücks-Zerealien-Produkt von Kellogg’s. Holger Klein