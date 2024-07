Der Verein für Technojournalismus als Träger der GROOVE: Wie er entstanden ist, wo wir stehen

Der Verlag gibt die GROOVE auf, der Verein für Technojournalismus übernimmt. Doch wer steckt dahinter und wie funktioniert das alles? Was ist der Verein für Technojournalismus und wie ist er entstanden? Wie arbeitet er? Und wie produziert er die GROOVE?

Das alles ist innerhalb dreieinhalb fordernder und emotionaler Monate entstanden. Am 31. März hat der Verlag der Redaktion mitgeteilt, dass er das Magazin aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter betreiben kann. Uns als Redaktion war schnell klar, dass das nicht das Ende sein kann.

Wir recherchierten mögliche Betreibermodelle, von der Genossenschaft bis zur gemeinnützigen GmbH, und entschieden uns der Einfachheit halber für einen eingetragenen Verein, einen e.V. Gleichzeitig konnten wir den Verlag überzeugen, uns Marke, Archiv und URL im Rahmen eines Lizenzvertrags zur Verfügung zu stellen. Bei dessen Ausarbeitung ebenso wie beim Verfassen der Satzung halfen uns zwei befreundete Anwälte.

Wir wollen euch nicht mit Details der Satzung langweilen, die ihr hier studieren könnt. Entscheidend ist, wie wir aufgestellt sind. Da unterscheiden wir zwischen zwei Gruppen von Unterstützer:innen.

Die erste Gruppe rekrutiert sich aus früheren und aktuellen Redakteur:innen und Autor:innen. Sie sollen der Redaktion als Vollmitglieder mit Rat und Tat zur Seite stehen und die grundsätzliche Richtung der GROOVE bestimmen. Die andere Gruppe seid ihr: Ihr finanziert als Fördermitglieder unsere Arbeit. Die bisherigen Abonnent:innen werden ebenfalls Fördermitglieder – sofern sie nichts dagegen haben. Nach ausführlicher Diskussion und Feedback diverser Kolleg:innen und Szene-Akteur:innen stand dieses Modell fest. Das erste entscheidende Datum war der 30. Mai.

An diesem Tag gründeten 63 frühere und gegenwärtige Redakteur:innen, Autor:innen und einige Fotograf:innen und Art-Direktor:innen den Verein für Technojournalismus – sämtliche Namen findet ihr in unserem Impressum.

Als Vorstandsvorsitzender wurde GROOVE-Chefredakteur Alexis Waltz, als dessen Vertreter Redakteur Maximilian Fritz gewählt. Am 4. Juli wurde der Lizenzvertrag von Verlag und Vorstand unterschrieben. Am 15. Juli wurde der Verein ins Vereinsregister in Berlin-Charlottenburg eingetragen. Am 18. Juli ist unsere Kampagne gestartet, mit der wir mindestens 50.000 Euro jährlich einnehmen wollen. Zusammen mit den alten Abonnent:innen und der Vermarktung sollen diese Einkünfte der Grundstock für eine stabile Existenz der GROOVE sein.

Ihr werdet euch natürlich fragen, was wir mit dem Geld vorhaben. Der Betrieb der GROOVE kostet im Monat um die 10.000 Euro. 85 Prozent sind dabei Personalkosten, für die beiden Redakteure, für Praktikant:innen und Autor:innen. Dazu kommen die Miete unseres Büros und das Hosting von groove.de.

Aber das sind alles Details – entscheidend ist, dass die GROOVE in der deutschsprachigen Clubszene nicht fehlen, dass Musikjournalismus nicht sterben darf.

Wenn ihr da mitgeht, findet ihr hier unsere Mitgliedschaften.