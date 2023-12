[REWIND2023]: Die Lieblings-EPs und -alben der GROOVE-Redaktion

Dieser Beitrag ist Teil unseres Jahresrückblicks REWIND2023. Alle Texte findet ihr hier.

Wisst ihr, wie viele Platten in einem Jahr auf den Tellern der GROOVE-Redaktion landen? Wir auch nicht! Es sind jedenfalls viele. Und meistens sind sie ganz gut. Ein paar davon sind sogar so gut, dass wir uns sogar am Ende von zwölf langen Monaten noch an sie erinnern. Also, bitteschön: unsere Lieblingstracks und -alben von 2023.

Alexis Waltz

Chefredakteur

Album

Kassem Mosse – Workshop 32 (Workshop)

The Waves – Motorikherz (Perlon)

Maara – The Ancient Truth (Step Ball Chain)

Third Wife – Everything Has Washed Away (Concrete Lab)

Wladimir M. – 2023 (Delsin)

Happy Land – A Compendium Of Electronic Music From The British Isles 1992-1996 (Above Board Projects)

Wrecked Lightship – Oceans and Seas (Midnight Shift)

Laurent Garnier – 33 Tours Et Puis S’en Vont (COD3 QR)

RS Tangent – When A Worm Wears A Wig (The Trilogy Tapes)

MCR-T & Miss Bashful – Tootsie Pop (Life From Earth)

Singles

Rene Wise – Lucky Number 7 (Bassiani)

Tuccillo & Tomoki Tamura – Salvadanaio EP (Holic Trax)

DJ bwin – Cell Phone (First Second Label)

DJ Heartstring & Narciss – Heartbreak Repair System EP (Polydor)

Second Storey – Disrupted Dialect (Mechatronica)

FJAAK – FJAAK009 (FJAAK)

KiNK – For The People (Hypercolour)

Amor Satyr – Transfer (Seilscheibenpfeiler)

E.R.P. – Untitled (Apnea)

K’Alexi Shelby – BM11 (Bad Manners)

Maximilian Fritz

Redakteur

Alben/Compilations

Dream Dolphin – Gaia: Selected Ambient & Downtempo Tracks (1996-2003) (Music From Memory)

VC-118A – Waves Of Change (Delsin)

Hako Yamasaki – Tobimasu (WRWTFWW) [Reissue]

Harald Uunk – Unseen (Omen Wapta)

Slowdive – Everything Is Alive (Dead Oceans)

Loraine James – Gentle Confrontation (Hyperdub)

Kosaya Gora – Kosogor (2MR)

Kassem Mosse – Workshop 32 (Workshop)

KMRU – Dissolution Grip (OFNOT)

Anthony Naples – Orbs (ANS)

Singles

n9oc – Memory Allocator (Die Orakel)

Hodge – Voice Crash (Timedance)

Avilynn – ACR D002 (Answer Code Request)

Skudge – Tension EP (Bright Sounds)

The Future Sound Of London – Papua New Guinea (Jumpin’ & Pumpin’) [Reissue]

DJ Manny – Feet Start Dancing EP (Moveltraxx)

Audion – The Return Of Losing It (Spectral Sound)

Waage / Quantal – WQ1 (Thule)

Jump Source – JS03 (Jump Source)

In2stellar – Feels Bad (Phenomena)

Christoph Benkeser

Redaktionsassistenz

Alben

Kenji Araki – Hope Chess (Affine)

Drug Searching Dogs – Drug Searching Dogs (Free Christian Ringtones)

RSMA – Hymnische Lovesongs (AMS Records)

The Dubnihilist – Wiener Linien (Dystopian Dub Discotheque)

Sundl – 3 (Cut Surface)

Hyeji Nam – miracles (Tender Matter)

Jürgen Vonbank – The Blue Soul (Night Defined Recordings)

Rio Obskur – ohne titel (wünsch dir was)

Rosi Spezial – Katza-Jazz (Füdla)

Monobrother – Mir geht’s um die Menschen (Honigdachs)

Singles

Skrillex & Bibi Bourelly – Don’t Get Too Close (Owsla)

Marcos Valle – Para Os Filhos De Abraão (Mr Bongo)

ECHT! – Cheesecake! (Sdban)

Enesi M. – Legit Rage (s/r)

James Blake – Loading (Republic)

salute – Run Away With You (Technicolour)

Hania Rani – Spring (Gondwana)

Lavandine – Flash (s/r)

André 3000 – Ninety Three ‘Til Infinity and Beyoncé (Epic)

Eartheater – Chop Suey (Chemical X)

Charlotte Elsen

Praktikantin

Alben

Overmono – Good Lies (XL Recordings)

Yaeji – With A Hammer (XL Recordings)

Octo Octa – Dreams Of A Dancefloor (T4T LUV NRG)

Sofia Kourtesis – Madres (Ninja Tune)

Kid Francescoli – Sunset Blue (Alter K)

Barry Can’t Swim – When Will We Land? (Ninja Tune)

Jungle – Volcano (Caiola Records)

Laurence Guy – Living Like There’s No Tomorrow But Killing Yourself In The Process (The Orchard)

Session Victim – low key, low pressure (Night Time Stories)

Skinshape – Craterellus Tubaeformis (Lewis Recordings)

Singles

DJ Heartstring & Narciss – Heartbreak Repair System (Polydor)

Lumidee – Never Leave You (Spacer Woman Edit) (Self-released)

Paige Tomlinson – Butts Bumpin’ (Dansu Discs)

Lewis Taylor – Move To The Music (Self-released)

Catz ‘n Dogz – Rave History (Maruwa Remix) (Pets Recordings)

Dusky – Another Place (Steel City Dance Discs)

Asphalt DJ & Gzardin – Southern Expedition (Gestalt)

Narciss – Love 4 Life (Method 808)

DASCO – Feel My Love (Club Mix) (Bisexuality Exists)

Marmalade/ Alex Neri – Mi Piace (Club Vrsion) (Disco Magic)

Ameera Lumb

Praktikantin

Alben/Compilations

Revan – Imaginary Work LP (Flexout Audio)

Yves Tumor – Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) (Warp Records)

VA – fabric SELECTS II (fabric Originals)

Coloray – © (Intercept)

VA – Hyper Love II (Tofistock)

Purelink – Signs (Peak Oil)

Bennett Coast – Where Are You Going? (Pizzaslime Records)

VA – Basilica Blueprints Vol. 2 (Basilica)

Maara – The Ancient Truth (Step Ball Chain)

PinkPantheress – Heaven Knows (Warner Records UK)

Singles

Penera – Buffalo’66 (HARDLINE)

SAMURAI BREAKS – Jus A Raver (Hooversound Recordings)

INVT, Logan_olm – IGNITE DEM (Self-Released)

WOST – MASSIVV (low income $quad)

Jam City – Redd St. Turbulence (Mad Decent)

Bastian Benjamin, French II – Hive (Nerve Collect)

GLM – HITTAZ EP (Flexout Audio)

Match Box – Vantage Point EP (GODDEZZ)

Deadly Alive – Tracksuit (Self-released)

Amor Satyr – Transfer (Seilscheibenpfeiler)

Derin Senbaklavaci

Praktikant

Alben

Yves Tumor – Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) (Warp)

Joy Orbison – Archive 09-10 (Toss Portal)

Anthony Naples – Orbs (ANS)

Alister – Funhouse (FXHE)

Moritz von Oswald – Silencio (Tresor)

Ata & nd_baumecker – Running Back Mastermix presents Wild Pitch Club (Running Back)

Kassem Mosse – Workshop 32 (Workshop)

Skatebård – Spektral (Digitalo)

DJ Fett Burger & Dama – Emotional Tripper (Sex Tags UFO)

Levon Vincent – Work In Progress (Novel Sound)

Singles

Omar S – Hard Times (FXHE)

Jovonn – Blaque Katt EP (Nu Groove Records)

Redshape – Acid Leak (Running Back)

Omar S – Pain (FXHE)

Jovonn – Funn Houze (Nu Groove Records)

Head High – Break Away (Power House)

Byron The Aquarius – EP1 (Clone)

Radio Slave – Wake Up (Remixes) (Rekids)

Digital Burger – FEYS 905 (Digitalized Planet)

Mark Grusane & Eric Schwab – Midwest Rhythms Vol. 1 (Disctechno)