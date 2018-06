4. HVL – Ostati (Organic Analogue)

Heutzutage ist der Two-Step-Electro-Beat mit nostalgischem Rückblick auf Künstler wie Drexciya gefragter denn je. Neben einer Helena Hauff bemühen sich junge Künstler wie Skee Mask, den alten Sound mit neuen atmosphärischen Klangbildern und Lo-Fi-artigen Elementen zu wiederzuerwecken. Auch der Gigi Jikia alias HVL hat sich dem Trend angeschlossen – und zwar mit Bravour.

Jikia, der in den Jahren 2009 und 2010 mit der Band Okinawa Lifestyle noch ambientem Synthie Pop nachgeging, widmete sich ab 2013 als Solo-Künstler deepen Slow-House im Broken-Beat-Stil, den er unter anderem auf Rough House Rosie veröffentlichte. In Georgien beteiligte sich der Bassiani-Resident 2015 an einer Mini-Compilation des clubeigenen Labels mit einem Track auf der A-Seite, der gebrochene Beats mit Big-Room-Atmosphäre und acidlastiger Klangsynthese zusammenbrachte. Ein Vorzeichen dafür, womit HVLs erstes Release auf Organic Analogue, die EP Away From Everything We Know aufwarten sollte.

Jikias zweites Release für das britische Imprint ist sein Debütalbum Ostati. Die gebrochenen Rhythmen weichen tanzbarem Two-Step-Electro, dazu gesellen sich Jungle-Elemente im Lo-Fi-Stil à la Skee Mask bestückt, hin und wieder blitzt Acid House im Four-to-the-Floor-Format auf. Ostati übernimmt das Klangbild von Away From Everything We Know, bleibt aber der Geschwindigkeit des Bassiani-Releases treu und verfeinert HVLs dezente Stilkorrektur der letzten 3 Jahre. (Felix Linke)