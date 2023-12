[REWIND2023]: Die 20 besten Singles des Jahres

Dez Andrés – Back In My Space (Beretta Music)

Vor elf Jahren samplete, zerschnipselte, dehnte und arrangierte Dez Andrés in klassisch-rau-deeper Detroit-Manier den Jazz-Fusion-Track „Time Is Teacher” von Dexter Wansel. Der war als Keyboarder der Bands MFSB und Instant Funk ab Mitte der Siebziger einer der Protagonisten des Sound Of Philadelphia und somit des Disco der ersten Stunde. In den Neunzigern sampleten Wansel unzählige Hip-Hop-Künstler:innen. Mit den ikonischen Strings auf Wansels Album Voyager produzierte Andrés den Deep-House-Klassiker „New For U”. Davor nahm er bereits zusammen mit der Detroiter House-Legende Moodymann auf. Und auch Discoeinflüsse sind in Andrés’ neuen Produktionen – wenn auch für den Second-Floor etwas aufgeräumt-funktionaler – deutlich erkennbar.

So samplet „Don’t Be Fooled” den New-Romantic- und Blue-Eyed-Soul-Track „Twilight World” der britischen Smooth-Jazz-Gruppe Swing Out Sister aus dem Jahr 1987, die ihrerseits wiederum im Jahr 1994 den Philly-Soul-Hit „La-La Means I Love You” der Delfonics coverte. Die transatlantischen Feedbackschleifen sind also noch intakt. „Back In My Space” könnte auch im Hinterhof beim Barbecue laufen und „Back To Nature” verweist mit dem schweren Basslauf auf P-Funk. Der wiederum zeigt DJ Dez’ Hip-Hop-Nähe. Als Sample-House-Scheibe ist diese 12-Inch ein stimmiges DJ-Tool. Mirko Hecktor