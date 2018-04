1. Tony Humphries – Running Back Takeover (Rinse FM)

Kaum jemand kann man unbesorgter als House-Pionier bezeichnen als den 61-jährigen Tony Humphries. In Brooklyn geboren und aufgewachsen, hat er mit seiner legendären Radiosendung auf Kiss FM, die er von 1981 bis in die frühen neunziger Jahre mehrmals die Woche produzierte, sowie einer DJ-Residency ab 1982 im Newarker Club Zanzibar, in dem er maßgeblich den Jersey House Sound prägen sollte, Clubgeschichte geschrieben.

Anders als viele Kollegen seiner Generation hat er sich immer gegen eine monetär sicherlich interessanten Altersresidenz auf Las Vegas oder Ibiza entschieden, trotzdem dürfte es für viele eher überraschend gewesen sein, als Humphries im vergangenen Jahr den Running Back Mastermix anlässlich des 15-jährigen Labelbestehens gemixt hatte. Humphries interessiert sich also noch für aktuelle House-Releases und Gerd Jansons erklärtes Fanboytum dürfte ein Übriges getan haben.

Drei DJ-Mixes gibt es nun anlässlich des Running Back Takeovers auf Rinse im April zu hören. Von Gerd natürlich, von Luca Lozano und von Tony Humphries. Und letzterer zeigt hier mit beeindruckender Grandezza, wie man in einen einstündigen Mix mehrere Jahrzehnte musikalisch miteinander verbindet, mühelos verschiedene Styles triggert und dabei so unglaublich gut gelaunt wirkt wie sonst kaum ein anderer Mix, den ich in letzter Zeit gehört habe.

Aber wer mit “Seedy Films” von Soft Cell anfängt, hat sowieso schon einmal mein Herz gewonnen. Nach diesem Einstieg mixt sich Humphries durch eine Handvoll Disco-Tracks und Edits von Silver Conventions “Fly Robin Fly” über Queen Samanthas “Take A Chance”, bevor er dann mit Telex’ “I Was Raised By Snakes” und Kraftwerks “Its More Fun To Compute” EU-elektronischer wird. Wie man sieht: Humphries geizt hier nicht mit Hits und haut auch danach mit A Guy Called Geralds “Voodoo Ray”, Glenn Undergrounds “Future Shock” und 808 States “Pacific State” wirklich große Nummern raus – dass das Ganze aber nicht wie eine schon tausend mal gehörte Hit-Compilation klingt, ist eigentlich ein Wunder bzw. der ganz große Verdienst des erfahrenen DJs. (Thilo Schneider)