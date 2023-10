Oktober 2023: Die einschlägigen Compilations

VA – Senza Decoro: Liebe & Anarchia in Switzerland 1980-1990 (Strut)

Mehmet Aslan, der in den Zehnerjahren mit seinen Produktionen auf die elektronisch-obskure Weltbühne torkelte, liefert auf der neuen Strut/!K7-Compilation eine eindrucksvolle Schau sehr unbekannter Tracks, die mal elektronisch, mal akustisch, mal psychedelisch, mal depressiv-melancholisch klingen und so verschiedene Stile wie Shoegaze, Dark Wave, Madchester, Neue Schweizer Welle, Industrial-Folk und Synth-Pop-Fusion verbinden.

So liegt „Anfang” von Mittageisen zwischen der kanadischen Kälte von Martha & The Muffins und The Cure in den Neunzigern. Dr. Chattanooga & The Navarones wünschen sich mit „Kabyl Marabù” Maghreb-Nähe herbei. UnknownmiX nimmt die Postrock-Band Trans Am ein Jahrzehnt vorweg und versprüht sample-polyrhythmische Tabla-Erinnerungen und paranoide Frauenstimmen, die Anne Clarke abholen. Aboriginal Voices’ „Le Jour L’Ennui” drückt von unten, als würde die Hohner Rhythm 80 den Beat bauen. „Söyledir” fährt per entspannter H-Vorstellung Supermax’ „Coconut Reggae” und The Nighthawks „Belle Blue” gegen die Wand. Das ist Jörg Fausers „Rohstoff” als Echo. Lilliputs „Boat-Song” ist die Valium-Version von Vivian Goldmans „Launderette”. Dann laufen die Hörer:innen die Seidenstraße irgendwie mit Paul Hardcastle, Brit-Jazz und seltsamen „Tubular Bells” entlang („Asho II”).

Ab jetzt macht die Compilation mit Schamanen Circel im Kontext „Ost-West-Kapitalismus” plötzlich seltsam hexenartig richtig Sinn („Arbeiter”). Der Mehmet-Aslan-Edit von „Gletscher” ist halt nur ein Edit, der die Compilation funktional weitertreibt. Mit dem Titel „…Basic Ground Without Voice…” des zweiten Edits von Aslan kommt Humor in die Zusammenstellung. Die Orgel ist unglaublich lustig. Das „Labyrinth” – als Ornament –, die „Arabesque” – als Schnörkel – und „Mondfolklore” – als kulturelles Erbe – folgen. Und Christine Schaller nimmt einen DC-Comic als Vorlage („L’Ombre Dorée du Scarabée Bleu”). Also: „Ohne Dekoration”, wie der Titel verspricht, kommt diese Zusammenstellung nicht aus. Mirko Hecktor