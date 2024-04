Waking Life 2024: Diese Acts kommen ins portugiesische Hinterland

Das Waking Life findet 2024 vom 19. bis 24. Juni statt. Im portugiesischen Crato, zwei Autostunden von Lissabon entfernt, mit von der Partie: A Guy Called Gerald, L.B. Dub Corp und Margaret Dygas. Nach der gerade veröffentlichten letzten Line-up-Ankündigung packen aber auch Acts wie upsammy und Ion Ludwig den Koffer für Portugals Geheimtippfestival.

Neben Live-Performances und DJ-Sets findet beim Waking Life 2024 ein breites Begleitprogramm statt. Man guckt Kinofilme und Installationskunst. Außerdem bekommt man die Gelegenheit, in sich zu gehen – zum Beispiel bei Diskussionen zur Rave-Kultur, beim gemeinsamen Tätowieren oder bei sogenannten Geo-Erotik-Aufführungen.

Das Waking Life findet seit 2017 in Crato statt. Wie es dort aussieht, lest ihr in unserem Festivalbericht von 2022.

GROOVE präsentiert: Waking Life 2024

19. bis 24. Juni 2024

Tickets: ab 250 Euro

Crato, Portugal