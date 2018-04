3. Death In Vegas – You Disco I Freak/ Metal Box Remixes (Drone)

Death In Vegas verschmolzen in den späten Neunzigern Rock und Elektronik zu elegischen Balladen. „You Disco I Freak“ ist eine überraschend gradlinige Techno-Nummer, in der verstimmte, leiernde Sounds ein interessantes Irritationsmoment erzeugen. Silent Servant beseitigt in seinen beiden Versionen die eigenartige Unstetigkeit der Nummer, indem er sie mit kurzen, direkten Synthesizer-Loops zu industriallastigen Technotracks verarbeitet. „Metal Box“ verbindet eine gutgelaunte Synthesizer-Improvisation mit einer verhallenden Fläche. Arpanet zerlegt die Improvisation in seinem depressionsgrauen Remix in grüblerische Einzeltöne. (Alexis Waltz)