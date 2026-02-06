Ricardo Villalobos: Compilation mit Sun-Ra-Bearbeitungen angekündigt

Omni Sound kündigt eine von Ricardo Villalobos kuratierte Compilation an, die Kompositionen von Sun Ra verarbeitet. Auf When There Is No Sun – Intergalactic Music Is Of the Outer Darkness verarbeiten unter anderem Underground Resistance, Chez Damier, A Guy Called Gerald, She Spells Doom sowie Ricardo Villalobos selbst zwei Einspielungen von Sun-Ra-Kompositionen, die auf dem erwähnten in Istanbul und New York ansässigen Label erschienen sind.

Die Produzent:innen nutzen dabei die Omni-Sounds-Produktion Living Sky des Sun Ra Arkestra unter der Leitung von Marshall Allen sowie My Words Are Music: A Celebration of Sun Ra’s Poetry und verarbeiten die Samples zu eigenen Produktionen.

„It is rhythm against rhythm in kind dispersion/ It is harmony against harmony in endless coordination/ It is melody against melody in vital enlightenment”, zitieren die Liner Notes Sun Ras Gedicht „The Outer Darkness”.

Der US-amerikanische Sun Ra (Foto: Presse)

Sun Ra gilt als Wegbereiter von Free Jazz und Afrofuturismus als einer der einflussreichsten US-Musiker des 20. Jahrhunderts, der schon früh mit elektronischen Instrumenten arbeitete. Er hat mehrere hundert Alben aufgenommen, die größtenteils auf kleinen Plattenlabels mit geringer Auflage vertrieben wurden. Bis zu seinem Tod 1993 war er Bandleader des Sun Ra Arkestra, das bis heute weiter musiziert.

Ricardo Villalobos ist einer der einflussreichsten House-Acts seiner Generation. Der gebürtige Chilene wurde in der Minimal-Welle der Zweitausender bekannt und arbeitet mit einem ungewöhnlich breiten Spektrum an Einflüssen. Bereits 2006 veröffentlichte er gemeinsam mit Max Loderbauer das Projekt Re: ECM, für das Aufnahmen des Labels ECM als Ausgangsmaterial für elektronische Klangstrukturen dienten. Auch dort stand die Übersetzung improvisierter Jazz-Ästhetiken in einen elektronischen Kontext im Zentrum – ein Ansatz, der nun mit Sun Ras Werk erneut aufgegriffen wird.

Die Zusammenstellung soll am 27. März 2026 erscheinen. Sie ist digital, als CD und Dreifach-Vinyl erhältlich. Die drei Schallplatten können gemeinsam und einzeln erworben werden.

<a href="https://omnisoundlabel.bandcamp.com/album/when-there-is-no-sun">When There Is No Sun by various artists, curated by Ricardo Villalobos</a>

Tracklist: