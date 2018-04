Während Dorisburg sich als eine Hälfte des House-Duos Genius Of Time schon von Anfang an immer mal wieder abgekapselt hat, ist Nils Krogh erst seit 2015 auch als Arkajo allein unterwegs. Sein Ein-Mann-Sound kommt nicht umhin, als im Vergleich mit „deeper“ beschrieben zu werden. Die UK-Einflüsse sind unüberhörbar, Patterns wirken tendenziell eher gebrochen als gradlinig. Der Groove ist ein blau getönter, nachdenklicher. Das alles kommt abgerundet und bouncy daher. Beim Titeltrack „Avasarala“ denkt man sofort an Maya Jane Coles anfängliche Zeiten auf Dogmatik. (Benjamin Kaufmann)

Bei Die Orakel weiß man ja nie so ganz, was einen erwartet. Bei Jaures jedenfalls sind schon einmal sonderbare Titel sicher. Und auf „Cba Quake“ kommt er nach einer seiner gewohnt düsteren Einleitungen mit einem New-Wave-tauglichen Uptempo-Synthesizerbass um die Ecke und einer melancholischen schlierigen Melodie, dazwischen kleine Gesangseinsprengsel. House ist das vielleicht nicht gerade, aber definitiv erfolgreich in seiner konsequenten Schrulligkeit. Die B-Seite setzt dann in Sachen Dunkelheit noch eins drauf, mit geradem Beat für Überblick beim Tanzen. ( Tim Caspar Boehme )

3. Spencer Parker – Different Shapes And Sizes Remix EP03 (Work Them)