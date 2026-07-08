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Love Family Park: Festival öffnet Archiv mit legendären DJ-Sets

Johanna Lühr

Das Love Family Park öffnet anlässlich zum 30. Jubiläum sein Archiv. Mit der neuen Reihe Lost Tapes veröffentlicht das Frankfurter Festival DJ-Sets älterer Festivalausgaben auf SoundCloud und YouTube. Zunächst werden zwei Mitschnitte veröffentlicht, der eine ist ein Vinyl-Set von Ricardo Villalobos aus dem Jahr 2016, das andere stammt von Nina Kraviz und kann nun auf Soundcloud und YouTube gestreamt werden.

Nina Kraviz' Lost-Tape-Set ( Foto: Instagram lovefamilypark )
Nina Kraviz‘ Lost-Tape-Set ( Foto: Instagram lovefamilypark )

Mit der neuen Archivreihe blickt das Love Family Park auf 30 Jahre Festivalgeschichte zurück und macht prägende Momente der vergangenen Ausgaben erstmals öffentlich zugänglich. Weitere Sets sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Das Festival fand zum ersten Mal 1996 statt. Nach mehreren Standortwechseln feiert das Event seine 30. Ausgabe am 25. und 26. Juli 2026 im Frankfurter Rebstockpark. Auf dem Jubiläums-Line-up stehen neben Riccardo Villalobos auch Sven Väth, Charlotte de WitteSolomun, Chris Liebing und ein vor kurzem bekanntgegebener Überraschungsact.

Riccardo Villalobos 2016 ( Foto: Instagram lovefamilypark)

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Das Love Family Park (Foto: Presse)

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Foto: Burning Man/Instagram

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Blick auf das Festivalgelände. (Foto: privat)

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