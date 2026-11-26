Das Amsterdamer Kollektiv Dekmantel hat das Line-up für die kommende Ausgabe des Lentekabinet bekanntgegeben. Das Frühlingsfestival findet am 15. und 16. Mai 2027, dem Pfingstwochenende, im Naherholungsgebiet Het Twiske in Oostzaan statt, direkt nördlich von Amsterdam.
Gebucht sind unter anderem Apollonia, Avalon Emerson, Chez Damier, Gerd Janson, Goldie, Palms Trax, Raresh, Ryan Elliott, Young Marco, re:ni und Mia Cecille. Dazu kommen zahlreiche B2B-Paarungen wie Christian AB & Craig Richards, Eris Drew & Octo Octa, Main Phase & TSVI, Job Jobse & Spray, Doudou MD & Sonja Moonear, Chloé Caillet & Roi Perez, Killa P & Sir Spyro und Cinthie & Simone de Kunovich. Steven Julien spielt ein Hybrid-Set als 808 Prince, DNGDNGDNG und IJSLAND treten live auf. Für das Rahmenprogramm arbeitet das Festival wieder mit Amsterdamer Partnern zusammen, darunter Patta, die Gerrit Rietveld Academie, Dirty Art Department, FC Hyena, dem Krackfree Soundsystem und noclubs.
Das Lentekabinet fand erstmals 2012 statt, 2027 steigt die 14. Ausgabe. Als kleiner kunst- und kulturorientierter Ableger des Dekmantel im Amsterdamse Bos gestartet, war es anfangs eine Eintagesveranstaltung. Seit 2018 geht es über zwei Tage, Camping gibt es nicht. Neben House, Techno, Electro und Bass setzt das Festival auf Kunstinstallationen, Performances und Kooperationen mit lokalen Kollektiven und Institutionen. Das Gelände liegt in einem Naturgebiet, was immer wieder zu Konflikten führt. Laut der aktuellen Genehmigung sind maximal 16.000 Besucher:innen pro Tag erlaubt.
Das vollständige Line-up
Apollonia, Avalon Emerson, Bclip Hybrid, Champion & JAEL, Cheyanne Hudson, Chez Damier, Chloé Caillet & Roi Perez, Christian AB & Craig Richards, Cinnaman & T.NO, Cinthie & Simone de Kunovich, Cosmo, deep creep, denial, DNGDNGDNG Live, Doudou MD & Sonja Moonear, Eris Drew & Octo Octa, Galecta, Gerd Janson, Goldie, Hannecart, hellotones „El Hijo de PueblaYork“, iced lattina, IJSLAND Live, Jo FLM & Toff Youth, Job Jobse & Spray, Joe Cotch & Tash LC, Khadija Al Hanafi, Killa P & Sir Spyro, Konduku, Kyra Khaldi, Lola Haro & Yamour, Lord Tusk, mad miran, Main Phase & TSVI, MALLAURY, Mia Cecille, Naone, Notion, OK Williams, Palms Trax, Pancratio & Peach, Raresh, re:ni, renoiterrible, Richard Gregory, RONI, Rotational, Ryan Elliott, Steven Julien „808 Prince“ Hybrid, Sweater On Polo, Young Marco, Zeynep, ZTO, 36framez
Partner
Café Wu, Dirty Art Department, Euro Pizza, FC Hyena, Gerrit Rietveld Academie, Krackfree Soundsystem, Nikotin, noclubs, Order Territory, Patta