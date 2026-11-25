Am Dienstagabend wurde im Waschhaus Potsdam zum 13. Mal der APPLAUS-Award vergeben, erstmals in Brandenburg. Ausgezeichnet wurden 80 Livemusikclubs und Konzertreihen aus allen 16 Bundesländern, das Preisgeld beträgt insgesamt rund 1,5 Millionen Euro. Der Preis wird vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vergeben und seit 2013 von der Initiative Musik umgesetzt.

Die Hauptpreise gingen an Charles Bronson in Halle (Saale) („Bestes Livemusikprogramm”), das LOFT in Köln („Beste Livemusikspielstätte”) und das Atomino in Chemnitz („Beste kleine Spielstätte”). Sie sind eine besondere Würdigung ohne zusätzliches Preisgeld. Für Awareness wurde das Café Wagner in Jena ausgezeichnet, für Nachhaltigkeit die Berliner Loge. Kneipenkollektiv. In der Kategorie Inklusion vergab die Jury in diesem Jahr keinen Preis. Man habe sich gelebte Inklusion gewünscht, diese sei unter den Einreichungen aber nicht ausreichend sichtbar geworden, begründete Jurymitglied Käthe deKoe die Entscheidung.

Die neun besten Livemusikprogramme erhalten je 40.000 Euro, 28 der 32 besten Livemusikspielstätten je 25.000 Euro. Vier Spielstätten, die 2025 mindestens 40 Prozent öffentliche Fördermittel erhalten haben, wurden ohne Preisgeld ausgezeichnet. Die 37 kleinen Spielstätten und Konzertreihen sowie die beiden Sonderpreise sind mit je 10.000 Euro dotiert.

Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erklärte, er wolle den Applaus zum „Oscar der Branche” ausbauen. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle betonte die Bedeutung von Clubs gerade in ländlichen Regionen und forderte politischen Rückhalt: „Deshalb brauchen Clubs nicht nur Applaus, sondern auch Rückendeckung. Gerade wenn sie angegriffen werden oder unter Druck geraten.” Die Laudationen auf die Hauptpreisträger:innen hielten Anja Schneider, der Posaunist Nils Wogram und Anja Jurleit von Power Plush. Im Bühnengespräch mit Moderatorin Kathrin Wosch sprachen Modeselektor über ihre Anfänge in der Clubszene und darüber, was Clubs heute brauchen.

Er sei auch mal Unternehmer gewesen, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer unter anderem und vergleicht sich damit mit den Clubmacher:innen. (Foto: Stefan Wieland)

Techno und elektronische Musik sind in überschaubarer Zahl, aber an prominenter Stelle vertreten. Das Charles Bronson in Halle (Saale) hat den Hauptpreis für das beste Livemusikprogramm abgeräumt. Darüber wurden das ://about blank in Berlin, das Sektor Evolution (Dresden), der Geheimclub (Magdeburg) und das Fundbureau (Hamburg) ausgezeichnet.

Für Clubkultur im weiteren Sinne steht als Raum und Radio für migrantische und diasporische Club- und Popkultur der Cute Community Space in Bochum. KM28 und Richten25 in Berlin sind mit ihrem Schwerpunkt auf experimentelle und elektronische Musik eher Projekträume als Clubs. Als Häuser mit gemischtem Programm sind auch die GrooveStation (Dresden), das Waschhaus (Potsdam), Moritzbastei (Leipzig) und der Karlstorbahnhof (Heidelberg) nicht unwichtig.

Beste Livemusikprogramme

9 Auszeichnungen, je 40.000 Euro Preisgeld

Hauptpreis: Charles Bronson – Halle (Saale), Sachsen-Anhalt

Beste Livemusikspielstätten

32 Auszeichnungen, 28 davon mit jeweils 25.000 Euro Preisgeld

Hauptpreis: LOFT – Köln, Nordrhein-Westfalen*

* Undotierte Auszeichnungen, die an Spielstätten vergeben werden, die im Jahr 2025 mindestens 40 Prozent öffentliche Fördermittel erhalten haben.

Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen

37 Auszeichnungen, je 10.000 Euro Preisgeld

Hauptpreis: Atomino – Chemnitz, Sachsen

In den Kategorien „Beste Livemusikprogramme”, „Beste Livemusikspielstätten” und „Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen” wurde aus allen Preisträger:innen jeweils ein Hauptpreis als besondere Würdigung ohne zusätzliche Dotierung vergeben.

Awareness / Nachhaltigkeit

Zwei Auszeichnungen, je 10.000 Euro Preisgeld

Awareness: Café Wagner: Jena, Thüringen

Nachhaltigkeit: Loge. Kneipenkollektiv: Berlin