Die Sonoris Studios sind DJ- und Musikstudios, die man stundenweise mieten kann. Gegründet hat sie Jonas Leon Borchert. Das erste Studio liegt am Beerenweg in Hamburg-Bahrenfeld und ist darauf ausgelegt, den Klang eines Clubs möglichst realistisch nachzubilden. Ausgestattet ist es mit zwei Pioneer DJ CDJ-3000X, einem DJM-V10-LF, zwei Technics-Plattenspielern und einem Vierpunkt-Soundsystem von Totec aus Hamburg. Inzwischen gibt es einen zweiten Standort in der ehemaligen Marzipanfabrik am Friesenweg. Dort sind neben Studios für DJ-Sessions, Bandproben, Podcasts und Recording auch Workshops und Veranstaltungen geplant.

Schon seit Ende 2025 finden in den Studios Partys statt, etwa Open-Decks-Abende, die Reihe „Sonoris Invites“ mit Per Hammar oder eine Silvesterparty mit den Hamburger Kollektiven Eulentanz, Liquid Concrete und 1000 Türen. Ab dem 28. November soll es in der Marzipanfabrik in unregelmäßigen Abständen Clubnächte geben, den Auftakt macht das Opening unter dem Motto „4 Sounds. 1000 Türen.“

Zwei der vier Floors sind bekannt. Auf einem Drum’n’Bass-Floor mit viel Sub-Bass spielen Tweakz und Laloba. Ein zweiter Floor, im Flur zwischen den Studiotüren, gehört dem House, mit ONLYLU, Djuk und Sunshinespice. Weitere Acts sollen folgen.

Sonoris Studios Club Opening

28. November 2026

Sonoris Studios (Marzipanfabrik), Friesenweg 32a, Haus 26a, 22763 Hamburg

S-Bahn Bahrenfeld, etwa fünf Minuten zu Fuß