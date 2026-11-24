Wer Partys veranstaltet, kennt das: Die meiste Arbeit passiert nicht auf dem Floor, sondern davor und danach. Vorverkauf checken, Gästeliste pflegen, Codes für die Crew anlegen, Auszahlungen im Blick behalten. Meist nachts, meist nebenbei, oft zwischen Soundcheck und Einlass. Am Ende fehlt genau diese Zeit für das, worum es eigentlich geht: Line-up, Gäste und die nächste Party. Hier setzt Ticket AI an.

Fragen statt klicken

Ticket AI ist der neue KI-Assistent in Backstage, der Veranstalter-Plattform der Ticket AG. Statt sich durch Menüs, Reports und Tabellen zu klicken, schreiben Veranstalter:innen einfach, was sie wissen wollen. Sie können ihre Fragen auch einsprechen, in ihren eigenen Worten. Wie läuft der Vorverkauf für Samstag? Welche Preisstufe zieht am besten? Wie schlägt sich das Event im Vergleich zum letzten Mal? Welche Auszahlungen sind noch offen? Bisher hieß das: mehrere Ansichten öffnen, Zahlen exportieren, selbst vergleichen. Jetzt reicht ein Satz, und die Antwort ist in Sekunden da. Für die Abrechnung mit der Venue oder das Gespräch mit Partnern gibt es die Zahlen direkt als CSV. Ein Handbuch braucht es nicht. Ticket AI ist direkt in Backstage eingebaut, man fragt einfach so, wie man jemanden aus dem Team fragen würde.

Ein Satz, erledigt

Ticket AI beantwortet aber nicht nur Fragen, der Assistent setzt auch um. Er legt Events und Tickets an, legt Kategorien und Kontingente fest, führt Gästelisten, erstellt Rabattcodes und ergänzt Artists direkt über Spotify. Alles, was sonst ein paar Klicks und etwas Geduld kostet, läuft über eine kurze Nachricht:

„Wie läuft der Vorverkauf für Samstag?“

„Setz Leonie und Tom auf die Gästeliste.“

„Erstell einen Rabattcode mit 20 Prozent für die Crew.“

Ticketing, wann und wo es passt

Im Zug zum Booking-Call kurz nachfragen, wie viele Tickets für die nächste Clubnacht schon weg sind. Nach der Line-up-Ankündigung den neuen Act per Spotify ergänzen und ein weiteres Kontingent freischalten. Eine Stunde vor Einlass die letzten Namen auf die Gästeliste setzen. Und am Morgen danach fragen, wie die Nacht im Vergleich zum letzten Mal gelaufen ist. Nichts davon braucht einen Laptop oder einen freien Nachmittag. Das funktioniert für die wöchentliche Clubnacht genauso wie für das Open Air mit mehreren Floors oder die Eventreihe an wechselnden Orten. Ticket AI arbeitet mit allem, was im eigenen Backstage-Account liegt, und skaliert mit. Wer mehrere Events parallel betreut, sieht so schneller, wo es läuft und wo man nachsteuern muss.

Deine Daten bleiben deine Daten

Gerade bei Ticketing-Daten zählt Vertrauen. Ticket AI ist DSGVO-konform, wird in der EU gehostet und greift nur auf den eigenen Veranstalter-Account zu. Daten werden nicht mit anderen geteilt, personenbezogene Daten von Ticketkäufer:innen sind maskiert. Und Ticket AI bleibt beim Thema: Events und Ticketing.

„Wir kommen selbst aus der Veranstaltungsbranche und wissen, wie viel Zeit zwischen Vorverkaufszahlen, Gästelisten und Rabattcodes verloren geht“, sagt Patrick Müller, Co-Founder der Ticket AG. „Mit Ticket AI stellen Veranstalter einfach eine Frage, und die AI analysiert ihre Events, vergleicht sie und liefert die wichtigsten Zahlen sofort. Was früher Stunden gedauert hat, erledigt sich jetzt in Sekunden.“

Von Veranstalter:innen, für Veranstalter:innen

Backstage bringt Ticketing, Einlass, Gästelisten, Reporting, Auszahlungen und Marketing auf einer Plattform zusammen. Veranstalter:innen bekommen ihre Vorverkaufsumsätze tagesaktuell ausgezahlt, ab dem ersten Ticket, und haben einen festen Ansprechpartner statt einer Hotline. Mit Ticket AI wird die ganze Plattform ansprechbar.

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