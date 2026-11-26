Der Frankfurter Club The Cave steht vor einer Neuausrichtung. Betreiber Christopher Ohm sucht Nachfolger:innen, um den traditionsreichen Kellerclub weiterzuführen. In der Brönnerstraße 11 etablierte sich der Ort über die letzten drei Jahrzehnte als Treffpunkt der Frankfurter Rock- und Metalszene.

Die Suche nach neuen Club-Betreibenden begann bereits vor zwei Jahren. Wegen seines Alters und seiner Gesundheit kann Ohm den Betrieb nicht selbst fortsetzen. In einem aktuellen Instagram-Statement zählt er die Vorteile des Clubs auf: „Das Cave hat einen 30 Jahre alten und noch 20 Jahre gültigen Mietvertrag, der übernommen und eventuell weiter verlängert werden kann”, heißt es darin. „Einen so schönen Club mit solchen Konditionen gibt es nie wieder in Frankfurt, schon gar nicht in dieser 1A Top Lage.” Zudem sei der Club kürzlich kernsaniert und mit neuer Audiotechnik, großer Klimaanlage und neuen Toiletten ausgestattet worden. Auch Lärmbeschwerden seien kein Thema. Ohm formuliert es so: „Hier gibt’s kein Stress mit Nachbarn wegen Ruhestörung!” (sic!)

Die Tanzfläche von The Cave (Foto: Instagram/the_cave_frankfurt)

Ohm ist überzeugt, dass man „mit etwas Arbeit und Liebe eine 24/7 Goldgrube” aus den Räumlichkeiten machen könne. Er sei jedenfalls offen für neue Konzepte. Auch ein „Electroclub” sei für ihn denkbar.

Sollten sich bis zum Ende des Jahres keine neuen Betreiber:innen für The Cave finden, werde Ohm den Club öffentlich vermarkten. Bis dahin läuft der Clubbetrieb, trotz der ungewissen Zukunft, weiter. Für das Frühjahr sind Konzerte, Partys und weitere Programme geplant. Außerdem feiert das Cave dann sein inoffizielles 30-jähriges Jubiläum. Interessierte können eine Anfrage per Mail an anfrage@the-cave.de senden.

Der Clubkeller von The Cave ist rund 700 Jahre alt. Sein Vorgänger Funkadelic gilt als einer der wichtigsten Ursprungsorte für Funk, R’n’B und Hip-Hop in Deutschland. Seit 1998 ist der Keller als The Cave eine feste Institution im Frankfurter Nachtleben. Mit der namentlichen Änderung ging auch ein musikalischer Wandel einher. Aus dem Hip-Hop- und Funk-orientierten Image wurde ein alternativer Club für Rock, Metal, Punk, Hardrock und Dark Wave. Weltberühmte Musiker wie Prince sollen hier zu Gast gewesen sein.