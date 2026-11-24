Delano Smith ist tot. Das Detroiter Festival Charivari hat die Nachricht am 23. November im Namen seiner Familie bestätigt. Eine Todesursache wurde nicht genannt, die Beerdigung wird noch bekannt gegeben. Sein Tod kommt weniger als einen Monat nach dem von Juan Atkins. Wieder verliert Detroit einen der Menschen, ohne die man die Geschichte der Stadt nicht erzählen kann.

Bei Delano Smith begann diese Geschichte früher als bei den meisten anderen. Er wurde 1961 oder 1962 in Chicago geboren, wuchs in Detroit auf und fing 1978 an aufzulegen, bevor House und Techno überhaupt einen Namen hatten. Seine Familie war nach Detroit gezogen, als er fünf Jahre alt war. Mit 16 schleppte er für befreundete DJs das Equipment zu Clubauftritten, mit 18 bekam er 1981 seine erste Residency im Club L’Uomo. Sein Lehrer war Ken Collier, der als erster DJ das Mixen nach Detroit brachte und damit die gesamte DJ- und Clubkultur der Stadt geprägt hat. Die beiden teilten sich eine Residency: Smith spielte früh, Collier spät.

Auf den Tanzflächen dieser Jahre standen die, die später Techno erfinden sollten. Im L’Uomo traf er Derrick May und Eddie Fowlkes. „Ohne Delano gäbe es keinen Derrick“, sagte May später, und Jeff Mills meinte, Smith habe „die gesamte oder den Großteil der Techno-Generation beeinflusst“. Smith selbst wehrte solche Sätze ab. Er sehe sich nicht als Inspiration für Techno, weil er Mitte der Achtziger keine Musik produziert habe. Er habe einfach vor allen anderen aufgelegt.

Dann stieg er erst einmal aus. Mitte der Achtziger ging er nach Kalamazoo, um am College Computertechnik zu studieren. Den Grund nannte er ganz nüchtern: 50 oder 75 Dollar pro Nacht in Detroit im Jahr 1984 reichten zum Leben nicht aus.

Delano Smith (Foto: unbekannt)

Sein zweites Leben in der Musik begann um die Jahrtausendwende, und es wurde das bekanntere. Mit Norm Talley und Mike „Agent X“ Clark bildete er Detroit Beatdown. Sie standen für einen langsameren, sinnlicheren Sound als den, den man gemeinhin mit Detroit-Techno verbindet. Die Compilation „Detroit Beatdown Vol. 1“ auf dem Londoner Label Third Ear enthielt 2002 Smiths erste Produktion, und sie zeigte der Welt, dass Detroit mehr zu bieten hatte als Techno mit 130 BPM. 2003 gründete er sein Label Mixmode Recordings.

Den Weg nach Europa öffnete ihm Berlin. 2009 lernte er Yossi Amoyal, den Chef von Sushitech, zufällig in der Panorama Bar kennen, einem Club, der seine musikalische Richtung später mitprägen sollte. Auf Sushitech erschienen 2012 sein Debütalbum „An Odyssey“ und 2014 „Twilight“. Da war er Ende vierzig, ein Debütant mit über dreißig Jahren DJ-Erfahrung. Seine Tracks waren tief und hypnotisch, nie auf den schnellen Effekt aus, und klangen nach einem, der Musik aus der Perspektive der Tanzfläche denkt. Er spielte in der Panorama Bar, im Rex Club, im fabric und im Contact und war Stammgast in der TV Lounge und beim Movement Festival.

Delano Smith kümmerte sich um die Leute neben sich. Als Mike Huckaby 2020 einen Schlaganfall erlitt, startete Smith eine Spendenkampagne für dessen Behandlungskosten. Wenige Jahre später brauchte er selbst Hilfe. Im Februar 2022 wurde bei ihm eine seltene Form von Knochenkrebs diagnostiziert. Aufgehört hat er trotzdem nicht. Noch im Sommer 2026 spielte er in den USA, unter anderem beim Great Beyond Festival in Minnesota, im Refuge in New York und beim Movement in Detroit.