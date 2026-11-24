Die aus den USA stammende, in Berlin lebende DJ und Produzentin Jamaica Suk ist tot. Bestätigt wurde die Nachricht von ihrer Bookingagentur Lanna am 24. November über Instagram. Angaben zur Todesursache gibt es nicht.

„Wir sind zutiefst traurig über den Verlust unserer geliebten Jamaica Suk, einer unglaublichen Künstlerin und eines wunderbaren Menschen“, teilt die Agentur in ihrem Nachruf mit. „Wir fühlen uns privilegiert, einen Teil unserer Reise mit ihr geteilt zu haben. Ihre Musik und ihr Andenken werden uns immer begleiten“, heißt es weiter.

Im Sommer wurde bei Suk ein aggressiver dreifach negativer Brustkrebs diagnostiziert, der sich auf ihre Wirbelsäule und Leber ausbreitete. Freund:innen und Familie der Künstlerin starteten daraufhin eine GoFundMe-Kampagne. Damit sollten Behandlung, Wohnraum, Krankenversicherung und Studiokosten gedeckt werden, während Suk nicht auftreten konnte.

Bevor Jamaica Suk nach Berlin zog, spielte sie in der Bay Area in Jazz-, Shoegaze- und Math-Rock-Bands. Sie trat in Clubs wie Tresor, RSO und ://about blank auf und hatte Residencys bei Section 8 und Clash. Regelmäßig trat sie in US-Clubs auf, wie dem New Yorker BASEMENT oder der Chicagoer Smartbar. Auftritte führten sie außerdem nach Paris, Mumbai und Mexiko-Stadt.

Suk war auch als Produzentin aktiv. Sie veröffentlichte unter anderem auf Face to Face, Sub tl, L.A.G., Mord und Counterchange. Sie gründete das Vinyl-Label Gradient, dessen erste Platte ihre EP „Art Vs War“ war. Mit dem Label verwirklichte sie ihre musikalische Vision und unterstützte Künstler:innen wie Clarisa Kimskii, Milton Bradley und Keith Carnal.

„Jamaica war genau der Mensch, den man auf einer Party um sich haben möchte: immer gut drauf, immer herzlich. Als sie im Juli ihren Auftritt bei uns absagen musste, waren wir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis sie hinter die Decks zurückkehren würde. Trotz der schrecklichen Diagnose ging es ihr zunehmend besser, und wir rechneten damit, sie innerhalb der nächsten beiden Wochen wieder bei uns begrüßen zu können. Wir hatten bereits geplant, ihre Rückkehr gebührend zu feiern und dafür zu sorgen, dass sie wie die Königin behandelt wird, die sie war“, würdigt Section 8 die verstorbene DJ in einem Post.