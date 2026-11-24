Das Bundesschallschutzprogramm für Musikclubs und Festivals geht im kommenden Jahr in die nächste Runde, bekommt aber deutlich weniger Geld. Im Bundeshaushalt 2027 sind dafür 1,5 Millionen Euro eingeplant. Das ist nur noch halb so viel wie in der ersten Förderrunde 2026, für die noch drei Millionen Euro zur Verfügung standen.

Mit dem Geld können Spielstätten und Festivals ihren Lärmschutz verbessern, etwa durch Umbauten, um Konflikte mit Anwohner:innen zu vermeiden und ihre Standorte langfristig zu sichern. Dass das Programm nach zwischenzeitlicher Unsicherheit überhaupt weiterläuft, wird in der Szene zwar grundsätzlich begrüßt. Gleichzeitig weisen die Verbände LiveKomm, der BDKV und der Bundesverband Soziokultur aber darauf hin, dass der tatsächliche Bedarf an Schallschutz viel höher liegt als das jetzt geplante Budget. Zusätzlich sollen Clubs künftig auch im Baurecht sowie bei den Lärmschutzregeln (TA Lärm) besser geschützt werden, damit sie als Kulturort besser abgesichert sind.

Das Bundesschallschutzprogramm gibt es in Deutschland seit Anfang 2026. Das Pilotprogramm wurde vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) aufgelegt, um Musikclubs und Festivals bei baulichen oder technischen Lärmschutzmaßnahmen zu unterstützen und so Schließungen durch Nachbarschaftskonflikte zu verhindern.