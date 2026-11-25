Die Clubcommission hat pünktlich zu ihrem 25-jährigen Bestehen einen neuen Vorstand gewählt. Der geschäftsführende Vorstand wuchs von vier auf sechs Mitglieder, der erweiterte Vorstand besteht aus elf Personen.

Bei der Versammlung im Club Kreuzwerk am Moritzplatz wurde Ex-SchwuZ-Geschäftsführer Marcel Weber für die nächsten zwei Jahre als erster Vorsitzender bestätigt. Zweiter Vorsitzender bleibt Ex-Stattbad– und heutiger RSO-Geschäftsführer Daniel Plasch. Auch Philipp Schindler als Schatzmeister und Emiko Gejic als Pressesprecherin bekleiden ihr Amt weiterhin. Neu im geschäftsführenden Vorstand, der damit die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt, sind Podcasterin und Club-Managerin Zoe Uellendahl, ehemals RE:MISE, heute ELSE und Renate, sowie Florian Falkenhagen vom Club Cassiopeia auf dem RAW-Gelände. Beide gehörten bislang dem erweiterten Vorstand an.

Dieser besteht nun aus elf Personen. Bestätigt wurden Nicole Erfurth von der Tresor Foundation, Thea Hope (The Pallace Collective/90mil), Erika Siekstelyte (Panke), Aziz Sarr (Freak de l’Afrique) und Robin Schellenberg vom Klunkerkranich. Neu dabei sind Chiara Kusch vom Verein und Kollektiv khisdapaze, Bruno Reber (Techno Embassy), Jakob Turtur (Johnny Knüppel), Michelle Galleta, Gründerin der Agentur CURA Berlin, Kay Res des sunch e.V. und System-Error-Gründer Moses Mawila.

Der erweiterte Vorstand – von links: Aziz Sarr, Thea Hope, Michelle Galleta, Chiara Kusch, Moses Mawila, Nicole Erfurth, Jakob Turtur, Robin Schellenberg, Kay Res; nicht im Bild: Bruno Reber, Erika Siekstelyte (Foto: Lisa Vlasenko)

Der erste Vorsitzende Marcel Weber äußerte sich nach der Wahl folgendermaßen: „Seit 25 Jahren zeigt die Clubcommission, was ein starkes Netzwerk für die Berliner Clubkultur erreichen kann. Jetzt geht es darum, diese Räume abzusichern: planungsrechtlich, finanziell und gegenüber einer Politik, von der wir fordern, Clubs als Kultur anzuerkennen und zu unterstützen. Daran werden wir die kommenden zwei Jahre verlässlich und mit noch mehr Peoplepower für die Szene arbeiten.”

Die Clubcommission stellt sich laut Pressemitteilung „für eine Phase auf, in der steigende Kosten, Verdrängung und Kürzungen im Kulturhaushalt viele Berliner Clubs unter Druck setzen.”