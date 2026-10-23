Nach Fan-Wettbewerb: Daft Punk kündigen offizielle LEGO-Kooperation an

Die berühmte „Pyramid Stage“ aus Daft Punks „Alive 2007”-Tour wird 2027 als Lego-Set erhältlich sein. Das kündigt die Lego Group in einer Pressemeldung an. Darüber hinaus sind im Rahmen der Kooperation weitere Produkte, Inhalte und Fan-Aktionen geplant. Ein Kurzfilm mit den Tracks „Voyager“ und „Human After All“ zeigt, wie Daft Punk als Spielfiguren ins Lego-Universum eintreten.

Inspiriert ist das „Alive-2007“-Set von dem Entwurf von Patrick Harboun und seinem Sohn, die aus Luxemburg stammen. Das Vater-Sohn-Gespann gewann 2020 den LEGO-Ideas-Wettbewerb und knackte später die maßgebliche Marke von 10.000 Unterstützer:innen. Der Marktstart für das finale Modell ist für 2027 geplant.

Nach der Auflösung von Daft Punk im Jahr 2021 durften sich Fans über eine Reihe von Veröffentlichungen freuen: 2022 erschien eine Neuauflage ihres Albums Homework, 2023 eine Jubiläumsausgabe zum zehnten Jahrestag von Random Access Memories und 2024 eine Wiederveröffentlichung ihres Films Interstella 5555. Im vergangenen Jahr wurden die beiden Musik zudem als spielbare Charaktere in Fortnite integriert.

Lego Ideas ermöglicht es Fans, eigene Entwürfe und Ideen für Lego-Sets einzureichen und Unterstützung für deren Umsetzung als offizielle Produkte zu sammeln.