GROOVE Reviews: Die Alben im Oktober 2026 (Teil 1)

Jon Hassell – Music Is Invisible (Pentimento Volume Three) (Ndeya)

„The first draft of anything is shit”, fasste Ernest Hemingway mal die Resultate seines Workflows zusammen. Und es stimmt: Revision klärt den Blick fürs Wesentliche, ermöglicht oft genug den letzten Schliff. Für Jon Hassell war allerdings nicht nur das Abschleifen seit jeher wichtiger Teil von Komposition. Auch das anschließende Auftragen einer weiteren Soundschicht erschien dem Improvisateur und Tontüftler essenziell für die vertikale Integration von Klängen, die sein Palimpsest der Fourth World Music satter und atmosphärisch dichter ausstaffieren. Eine logische Folgerung aus Hassells Studienzeit in Köln. Hier schreibt sich der ambitionierte Reformer Mitte der 1960er bei Karlheinz Stockhausens „Kölner Kursen für Neue Musik” ein und trifft im Verlauf auch auf Holger Czukay und Irmin Schmidt, die wenig später CAN gründen werden. Mit Letzterem erlebt er seinen ersten Acid Trip, taucht später in die Welt der über 1000 Jahre alten, klassisch japanischen Musik Gagaku ein und lässt sich von Stockhausens „Gesang der Jünglinge” zu ersten Tape-Slicing-Experimenten inspirieren.

Ob das eine weitere Geburtsstunde des Sampling war, ist Gegenstand von Debatten. Im späteren Verlauf nutzt Hassell mit dem Fairlight CMI jedenfalls einen der ersten Synthesizer, der gesampelte Pitches als parallele Quinten und andere Akkorde darstellen kann. Für das Album Aka / Darbari / Java (1983) werden die Loops des senegalesischen Drummers Abdou M’Boup so ausdauernd moduliert und gelayert, dass das Band erst durch den Tonkopf und dann aufgerollt an Stangen durch den ganzen Raum laufen muss – Loops dieser Länge waren digital schlicht nicht realisierbar. Gute vierzig Jahre und zwei Dutzend Alben später erscheint nun mit Music Is Invisible eines der bemerkenswertesten Beispiele von Hassells früh formulierten Sampling-Vorhaben. Der dritte Teil der Pentimento-Reihe, die 2018 mit Listening To Pictures begann und 2020 auf Seeing Through Sound fortgesetzt wurde, ist tatsächlich ihr Höhepunkt. Waren die ersten beiden Volumes brodelnde Studioarbeiten, in denen Hassell am Ende seines umtriebigen Lebens noch einmal alle Register zückt und die vierte Welt als eigene, audiovisuelle Paralleldimension etabliert, besteht der dritte und letzte Teil aus seinem finalen Konzert, das er zusammen mit Rick Cox (Gitarre, Objekte) und John von Seggern (Bass, Elektronik) am 23. Mai 2015 in der St. John at Hackney Church in London gab.

Ein klassisches Live-Album liegt hiermit trotzdem nicht vor. Produzent Jeff Rona tariert stattdessen in liebevoller Detailarbeit die dargebotene Performance des Trios in ihren einzelnen Instrumenten aus und verblendet sie mit Themen der beiden ersten Pentimento-Volumes zu einer synästhetischen Pastiche, die greifbar scheint und duftet – nach rauchigem Modal-Jazz und subsaharischer Ritualmusik, nach dem Ambient Dub einer moosbewachsenen Metropolregion. Im Kern nutzt Rona damit also jene Techniken, die Hassell über Jahrzehnte – von analogen Tapeloops bis digitalen Stems – so eloquent zu einem eigenen Repertoire entwickelt und wendet sie rekursiv auf den Künstler an.

Auch deshalb tönt das einleitende „Blue Ba-Ya” wie drei oder vier sanft ineinander verschränkte Tracks, in denen es rauscht und flimmert. Nichts entrinnt den wachsartig zerlaufenden Dub-Kaskaden, die in Zeitlupe ein verängstigtes Klavier verdauen. „Club Gris-Gris” und „Broadway Boogie-Woogie” heißen wie Kapitel eines unveröffentlichten Lynch-Kurzfilms und ließen sich vermutlich auch entsprechend als Soundtracks einsetzen. Hier wälzen sich schwere Bassmatten unter Sample-Collagen und einer trunkenen Trompete dahin, während der Hintergrund von flackerndem Schlagwerk betroffen ist. Im „Electric Forest” erweitert sich dieses Schattenspiel zu einem Myzel aus Rhythmen und Farben, das über die 16-minütige Laufzeit undurchdringliche Texturen erzeugt. Ein echtes Glück, dass Hassells Label Ndeya mit dem Support von Matthew Jones und Warp auch posthum solche Glanztaten angemessen zu veröffentlichen versteht. Nils Schlechtriemen

<a href="https://jonhassell.bandcamp.com/album/music-is-invisible-pentimento-volume-three">Music Is Invisible (Pentimento Volume Three) by Jon Hassell</a>