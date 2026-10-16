Mixe des Monats: Oktober 2026

Laure Croft @ RiftRadio (Vinyl Special)

Wenn man sich durch die Masse an wöchentlichen Techno-Sets klickt, bleibt man selten an Augenblicken hängen, die sich sofort anders anfühlen. Mein persönliches Highlight dieses Monats: Laure Crofts Vinyl-Set für Rift Recordings. Mitten in einem rohen von eindrucksvollen Tänzer:innen umringten Warehouse nimmt sie uns mit auf eine Reise durch ihren Plattenkoffer.

Ab der ersten Minute fasziniert die Leichtigkeit, mit der sie agiert: Sobald die Nadel das Vinyl berührt, spürt man ihre Vertrautheit mit jeder Rille. Wummernde Bässe, metallische Texturen und roboterartige Synthesizer leiten das Set ein, bevor rhythmische Bongos einen ersten Zug ins Geschehen bringen.

Das Besondere ist die innere Dramatik. Laure Croft braucht keine einfachen Buildups oder Breakdowns, sondern baut Spannung über einen galoppierenden Hardgroove auf. Im letzten Drittel zieht das Tempo mit schnellen Drums und Claps nochmals an und erreicht einen absoluten Flowstate, der sich auf die Hörenden überträgt.

Eingebettet in diesen harten Puls geben melodische Breaks dem Mix eine tiefere Dimension. Es ist diese geschickte Balance aus Energie und mystischen Sphären, die das Set so fesselnd macht. Laure Croft beweist einmal mehr, dass sie eine ganz eigene, hypnotische Atmosphäre kreieren kann, die von der ersten bis zur letzten Minute nachhallt. Mascha Schaper