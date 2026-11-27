Michael J. Blood – Fixed Fire (Clone Royal Oak)

Manchester, angeblich. Ob Michael J. Blood wirklich so heißt, weiß keiner. Seit er 2017 mit zwei Stunden unveröffentlichter Musik bei NTS auftauchte, weiß man über ihn ungefähr so viel wie du über das letzte Tinder-Match. Detroit und Chicago stehen in seinem Geburtshoroskop, elftes und zwölftes Haus, falls wir uns mit so etwas auskennen wollen. Bei einem Clone-Unterlabel ist das jedenfalls sein zweiter Auftritt. Was er diesmal abliefert, klingt wie Clubmusik, die den Mastering-Termin geschwänzt hat.

Im Titeltrack schiebt die MPC knapp neben dem Raster her. „Cardinal Earth” tut dagegen so, als hätte jemand die Spuren mit Absicht übersteuert und das Band danach ein paar Tage auf der Heizung liegen lassen. Danach wird es darkroomiger, also kürzer. Der DJ, der „Mutable Water” auflegt, weiß genau, was er seinem Floor antut. Gleich flüstert noch wer rum und später rollt die Müllabfuhr an. Wie gesagt, wo die fünf Nummern herkommen, steht nirgends. Wer Mike Dunn und Omar-S im Regal hat, hört es trotzdem nach zwei Takten. Christoph Gleich

<a href="https://cloneroyaloak.bandcamp.com/album/michael-j-blood-fixed-fire">Michael J. Blood – Fixed Fire by Clone Royal Oak</a>