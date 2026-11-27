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Arpy Brown feat. Theon Bower – Wet EP (Toy Tonics)
[Mit der Wet-EP liefern Arpy Brown und Theon Bower den Soundtrack für lange Nächte und durchtanzte Nachmittage. Die vier Tracks schlagen eine Brücke zwischen London und Berlin und zeigen Arpy Brown von einer deutlich cluborientierteren Seite, ohne die verspielten Melodien und organischen Sounds zu verlieren, die seine Musik ausmachen.
„Needed You“ startet mit schnellen, rhythmischen Club-Vibes und einer ordentlichen Portion guter Laune. Der Track klingt nach ausgelassenen Rooftop-Partys und langen Sommernächten, in denen man nicht aufhören kann zu tanzen. An denselben Vibe knüpft „Only You“ zwar an, wirkt aber wie eine entspanntere Neuinterpretation seines Vorgängers: Die Vocals sind subtiler, der Groove ruhiger und weniger hektisch, aber genauso tanzbar. Einen kleinen, aber nicht grundlegenden Richtungswechsel bringt „Wet“. Der Titeltrack erinnert mit seinen Rhythmen an Detroit-Techno. Die Vocals schmiegen sich verträumt in den Sound und laden eher zum entspannten Mitwippen als zum hektischen Tanzen ein. Für mehr Bewegung sorgt „Freak My Love“. Wechselnde Rhythmen, ein ganz eigener Bass und ein melodischer Aufbau, der stellenweise an Daft Punk erinnert, machen die Nummer zu einem weiteren Höhepunkt der EP. Dabei bleibt sie trotz ihrer Energie angenehm unaufgeregt.
Gerade diese kleinen Ausflüge zwischen Euphorie, Entspannung und verträumten Clubmomenten machen die EP aus. Brown und Bower zeigen, dass sich nicht alle Tracks gleich anfühlen müssen, um auf dem Dancefloor zusammenzufinden. Eine Veröffentlichung, die Lust macht, einfach weiterzutanzen, zwischendurch aber auch mal durchzuatmen und sich ganz entspannt von einem Bein aufs andere zu wiegen. Madu Abeysekera
Ben Kaczor & Lb Honne – Various Minds 001 (St. Odes)
Diese Kollaboration der beiden introvertierten, nachdenklichen Producer im Spannungsfeld von Minimal, Dub und Ambient war direkt nach ihrem Erscheinen vergriffen, nun steht ein Repress auf Platz #1 der Clone Sales Charts, scheint aber auch schon wieder ausverkauft zu sein. Das ist nur zu verständlich: „Eternal Mother“ von Ben Kaczor & Lb Honne ist mit seinem in den Track gemurmelten Vocal eine Ausnahmenummer, die uns in ihrer Nachdenklichkeit hineinzieht. „Propeller“ ist verspielt und anmutig, „Erde“ hat einen ungewöhnlich schweren Groove, wirkt wie Berghain-Techno in Zeitlupe. „Father“ ist eine groovige Nummer, die eine aufgekratzte Psytrance-Bassline mit komplett weggetretenen, wolkigen Klängen kontrastiert. Alexis Waltz
Michael J. Blood – Fixed Fire (Clone Royal Oak)
Manchester, angeblich. Ob Michael J. Blood wirklich so heißt, weiß keiner. Seit er 2017 mit zwei Stunden unveröffentlichter Musik bei NTS auftauchte, weiß man über ihn ungefähr so viel wie du über das letzte Tinder-Match. Detroit und Chicago stehen in seinem Geburtshoroskop, elftes und zwölftes Haus, falls wir uns mit so etwas auskennen wollen. Bei einem Clone-Unterlabel ist das jedenfalls sein zweiter Auftritt. Was er diesmal abliefert, klingt wie Clubmusik, die den Mastering-Termin geschwänzt hat.
Im Titeltrack schiebt die MPC knapp neben dem Raster her. „Cardinal Earth” tut dagegen so, als hätte jemand die Spuren mit Absicht übersteuert und das Band danach ein paar Tage auf der Heizung liegen lassen. Danach wird es darkroomiger, also kürzer. Der DJ, der „Mutable Water” auflegt, weiß genau, was er seinem Floor antut. Gleich flüstert noch wer rum und später rollt die Müllabfuhr an. Wie gesagt, wo die fünf Nummern herkommen, steht nirgends. Wer Mike Dunn und Omar-S im Regal hat, hört es trotzdem nach zwei Takten. Christoph Gleich
reflex blue – RM12047 (R.A.N.D. Muzik)
Cooper James Fraser ist ein Fleißbolzen: Seit 2021 hat er als reflex blue mehr als 20 EPs veröffentlicht, die dem schnellen, funktionalen House verpflichtet sind, der bei der jungen Generation so beliebt ist. Für das Leipziger Label R.A.N.D. Muzik ist es bereits seine zweite Platte. „AntiAcid“ hat einen Chicago-Einschlag und witzige Acid-Klänge und erinnert mit seinem Humor ein wenig an Felix Da Housecat. „Essence of the Mind“ ist geradliniger, trippiger Techno, „Let It Flow“ geht in Richtung Dubtechno, und „X-Break“ liegt irgendwo zwischen Big Beat und French House. Eine starke, unkomplizierte EP für DJs, die dennoch sehr präzise produziert ist und sich um klangliche Eigenständigkeit bemüht. Alexis Waltz
Ryan Elliott – The Tribute EP (Faith Beat)
In gewisser Weise ist Ryan Elliott ein Prophet. Und zwar in dem Sinne, dass er sein Ding so lange durchgezogen hat, bis es wieder maximal angesagt war – das wäre jetzt.
„Makin Time” erklärt schnell, was dieses Ding ist: Slicker, groove-fokussierter House mit Dub-Chords und Vocals, die assistieren und sich nicht in den Vordergrund drängen. Klar, alles ist über die beträchtlich lange Zeit nicht exakt gleich geblieben: In „Steadyrockin” von 2011 etwa gibt Elliott sich noch eine Spur minimalistischer und introvertierter. Wo Tracks damals noch behäbige Grower waren, bestellt The Tribute EP Peaktime-Terrain auf funktionale Art und Weise. Dass dabei immer noch alles sitzt, wo es hingehört, beweist der Titeltrack: Auf- und abebbende Rave-Stabs, die sich aus dem Low End herausschälen, beschwören ein Ibiza des guten Geschmacks. Das Highlight der EP bildet „Never Ever”, das obigen Unkenrufen zum Trotz als düsterer, minimaler Brecher samt paranoider Vocals eine fünfminütige Lehrstunde in Sachen Spannungsaufbau erteilt. „The Bounce” zum Schluss eignet sich mit seinem kristallinen Break mustergültig als Closer und beschließt eine vielseitige EP, die aus klar definierten Grundvoraussetzungen das Maximum herausholt. Maximilian Fritz