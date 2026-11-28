- Advertisement -

- Advertisement -

Bára Gísladóttir ist eine isländische Komponistin und Kontrabassistin. Sie steht für eine Art von Neuer Musik, die im Klang selbst ansetzt und nicht bei Formen oder Strukturen. Ihre Arbeit geht von der Vorstellung aus, dass Klang ein lebendes Wesen ist, in dessen Verhalten man sich besser nicht einmischen sollte. Gemeinsam mit dem CTM Festival lud die Deutsche Oper Berlin ins Berghain ein, wo Gísladóttir ihre einstündige Komposition „Silva“ an Laptop und Kontrabass präsentierte.

Am Mittwochabend bildet sich gegen 18:45 Uhr bereits eine lange Schlange vor dem Berghain. Um 19 Uhr beginnt der Einlass. Statt auffällig gekleideter Clubgänger:innen unterschiedlichen Alters warten diesmal überwiegend Personen der älteren Generation vor dem Eingang. Sie tragen – bis auf wenige Ausnahmen in knalligen Farben – überwiegend Schwarz. Der Berghain-Dresscode scheint also auch außerhalb der Clubszene bekannt zu sein.

Wie sonst auch werden am Eingang die Handykameras abgeklebt und Taschen kontrolliert. Für einige scheint dieses Prozedere vor einem Konzert dieser Art ungewohnt zu sein. Andere waren bereits bei Ausstellungen oder Konzerten vor Ort und kennen die Abläufe.

Drinnen komme ich mit Marion ins Gespräch, einer 80-jährigen Berlinerin. Sie fragt mich interessiert nach dem Aufbau des Berghains, der Panorama Bar und der Säule. Was sie an diesem Abend genau erwartet, wisse sie noch nicht. Sie besucht sonst Operetten und Theateraufführungen. Für neue Erfahrungen sei sie jedoch stets offen.

Berghain-Selfie mal anders: Baěra Giěsladoěttir (Foto: Arif Akdenizli)

Den Auftakt übernimmt Robert Piotrowicz, ein polnischer Klangkünstler, Komponist und Improvisator. Im Berghain wird es plötzlich dunkel. Auf der nebeldurchfluteten Bühne steht Piotrowicz im Licht eines roten Scheinwerfers.

Mit seinem Synthesizer erzeugt der Künstler düstere Klanglandschaften, die an die Dramaturgie eines Schwarz-Weiß-Films erinnern. Schrille, sägende und stellenweise metallisch anmutende Töne durchziehen die einstündige Performance. Über einem konstanten, dumpfen Bass entfaltet er ein Geflecht aus experimentellen elektronischen Klängen. Manche Geräusche erinnern an Schreie oder Naturphänomene. Immer wieder schwillt der Sound an, bis die tiefen Frequenzen körperlich spürbar werden, bevor die Lautstärke abnimmt und Ruhe einkehrt.

Nach einer kurzen Umbaupause betritt Bára Gísladóttir in dunkler Hose und lässigem Oberteil die Bühne. Mit ihr dabei: ihr Kontrabass. Auf ihrem Laptop startet sie einen dumpfen Track, der das Berghain erneut mit tiefen Frequenzen füllt und ihre Komposition „Silva“ einleitet. Die Performance bewegt sich zwischen den mystischen Klangwelten von Heavy und Doom Metal und den experimentellen Strukturen des Jazz. Während der elektronische Sound den Raum ausfüllt, legt Gísladóttir tiefe Frequenzen mit ihrem Kontrabass darüber. Dessen vibrierende Töne türmen sich zunehmend auf. Anstelle klassischer Melodien setzt sie auf knarzende, knurrende und ächzende Klänge.

Gegenüber der Deutschen Oper beschreibt Gísladóttir ihre musikalische Herangehensweise so: „Es geht mir immer auch um die direkte physische Auswirkung, wenn der Klang uns buchstäblich innerlich beben lässt.“ Während langsamer Streichbewegungen senkt sie den Kopf und schließt immer wieder die Augen. Beim schnelleren Spiel scheint sich ihr Körper beinahe im Rhythmus der eigenen Klangerzeugung mitzubewegen. Nach einer Stunde ist „Silva“ fertig. Das Publikum verabschiedet die isländische Künstlerin mit lautem Applaus und Jubelrufen und das ergraute Publikum verlässt zufrieden den Club.