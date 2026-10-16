Die Platten der Woche mit Aiken, Arkajo, A.M.Q.N, Second Storey und Steve Bug & Stefan Braatz

Auf Circles verarbeiten Steve Bug & Stefan Braatz zurückhaltenden Deep- und Minimal-House zu einem hypnotischen sowie druckvollen Sound. Mit der Chicago-Legende Virgo Four setzen sie gleich zwei Versionen des ersten Tracks um. Die Phrase „It moves in circles” wiederholt eine Stimme immer wieder – ein Satz, der sich auch im Track widerspiegelt: Trotz repetitiver Sound-Schleifen klingt er keinesfalls eintönig, sondern sorgt mit der Hinzunahme minimaler Elemente für Abwechslung. Wie er begonnen hat, endet der Track auch: Nach und nach werden immer mehr Elemente entfernt.

Der „Beat Mix” baut auf tiefen Bass und kraftvollen Druck. Die Vocals stehen hier im Vordergrund. Hi-Hats leiten einen groovigen Sound ein, der immer wieder in den Tiefen des Basses verschwindet, dann von einer hypnotischen Atmosphäre ergänzt wird, bis schließlich zum Ende der Beat erneut einsetzt.

„Nu Acid” bietet einen starken Kontrast zu seinen beiden Vorgängern. Der Beat setzt sofort ein und wird von schneller Percussion unterstützt. Der Track funktioniert, weil bereits bestehende Klänge miteinander fusionieren und in Wechselwirkung stehen.

Der letzte Track beleuchtet die Fähigkeit von Steve und Stefan, das Spannungsfeld und die rhythmischen Details perfekt in Einklang zu bringen. Schnelle Drums und Percussion bestimmen den Sound, der, ähnlich wie in den Circles-Tracks, von immer mehr Soundelementen heimgesucht wird. Der plötzlich einsetzende Disco-High-Energy-Sound erzeugt eine euphorische und tanzbare Atmosphäre, die an die Disco-Ära mit Acts wie Donna Summer erinnert. Ganz unerwartet setzt ab der Mitte eine mystische Atmosphäre mit Vocals ein, die einen Kontrast zum Beginn von „Thiz Mood” erzeugt.

Der EP-Titel Circles ist mit Bedacht gewählt – wobei die Klänge der einzelnen Tracks auch an eine Art Spirale erinnern. Die Tracks beginnen langsam, gewinnen an Bestandteilen und lösen sich wie in einem Kreislauf in einer Harmonie auf. Mit dieser Kombination erschaffen sie einen zeitlosen Stil, der das Nachtleben in die 90er- und 2000er-Jahre zurückkatapultiert und mit zeitgemäßen Elementen schmückt. Madu Abeysekera

<a href="https://stevebug.bandcamp.com/album/circles-ep">Circles EP by Steve Bug, Stefan Braatz</a>