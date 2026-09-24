GROOVE Reviews: Die Alben im September (Teil 3)

Mikkel Rev – Evocation (A Strangely Isolated Place)

Eskapismus pur.Schon das Cover von Evocation macht klar, wohin die Reise geht: eben mal schnell raus aus der Umlaufbahn. Und tatsächlich fühlt sich diese Musik so an, als würde man langsam den Kontakt zum Boden verlieren. In der Schwerelosigkeit gelten eben andere Gesetze. Mikkel Rev kommt aus den Tiefen des Osloer Undergrounds und ist vor allem als Teil des Kollektivs Ute aktiv. Das ist jene norwegische Gemeinschaft aus Produzent:innen und DJs, die Trance mit einer gewissen Naturverbundenheit und viel Lust am Experiment betreibt. Zwischen Clubnächten und Partys in den Wäldern Norwegens hat Rev mittlerweile seinen eigenen musikalischen Kosmos entwickelt.

Nach The Art of Levitation und Journey Beyond ist Evocation bereits sein drittes Album für das Label. Acht Stücke, die sich Zeit lassen und Zeit einfordern. „Step Inside” ist kein Ambient, der Rhythmus schiebt sich warm und treibend nach vorne. Der Titelsong nimmt den Beat komplett heraus und lässt stattdessen sphärische Melodien durch den Raum schweben. Mit „Lauryl” ist man endgültig bei totaler Entspannung angekommen. Doch Moment: Mit „MRI (Entering The Magnetic Heliosphere)” zeigt Rev, dass er den Dancefloor keineswegs vergessen hat: tribalistische Patterns prasseln hier ins Ohr. Überhaupt ist das Schöne an Evocation, dass Rev seine Tracks nicht auf einen vermeintlichen Effekt hin produziert. Sie entwickeln sich. Mein Favorit ist „The Infinite”, denn hier geht die Reise im Weltraum noch ein Stückchen weiter. Eine catchy Melodie und feine House-Beats bewirken ein Hochgefühl. Und dann „Sanatorium”. Der perfekte Downer. Ambient par excellence.

Evocation ist keine Platte für den schnellen Kick. Stattdessen Fenster zu und Kopfhörer auf. Man muss ja nicht gleich zum Mars fliegen. Knapp 75 Minuten reichen Mikkel Rev, um in andere Sphären zu beamen. Liron Klangwart

<a href="https://mikkelrevute.bandcamp.com/album/evocation">Evocation von Mikkel Rev</a>