News

„Die Spur”: ZDF-Doku nimmt sich Hardtechno-Missbrauchsvorwürfen an

Alexis Waltz

Das ZDF-Format Die Spur widmet dem Hardtechno-Callout eine eigene Folge: „Missbrauch: Insider schockt die Techno-Szene” von Maike von Galen und Silja Thoms lief gestern im Fernsehen und ist nun in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Die 30-minütige Doku rollt den Hardtechno-Callout noch einmal auf, der seit Februar dieses Jahres die Szene erschüttert: Ausgangspunkt sind die Vorwürfe, die der Instagram-Account @bradnolimit gegen eine Reihe bekannter DJs erhoben hat. Das Spektrum reicht von sexuellem Missbrauch minderjähriger Fans bis zu versuchten Vergewaltigungen. Den Die-Spur-Autorinnen gelingt es, den bislang öffentlich nie in Erscheinung getretenen Whistleblower auf Ibiza zu einem Interview zu treffen und ihn zu seinen Quellen und Motiven zu befragen. Für den Film kooperierte das ZDF mit DJ-Mag-Chefredakteurin Katrin Fuhrmann.

Ein Screenshot aus „Missbrauch: Insider schockt die Techno-Szene”

Im Zentrum steht auch das Open Beatz Festival in Herzogenaurach, eines der größten Hardtechno-Festivals Süddeutschlands: Veranstalter Florian Gebauer schildert im Film das Dilemma, mehrere gebuchte DJs kurzfristig ohne rechtskräftiges Urteil aus dem Line-up genommen zu haben – „vorverurteilt”, wie er selbst einräumt, aber aus seiner Sicht ohne Alternative angesichts des öffentlichen Drucks. Zu Wort kommen auch die 1Live-Moderatorin Larissa Ries, die insbesondere die mangelnde Ausweiskontrolle und den unkontrollierten Zugang zu Backstage-Bereichen kritisiert, sowie das Kollektiv MeTooDJs, das den Festivals vorwirft, zu spät und zu zögerlich reagiert zu haben.

Die Doku thematisiert auch die Ambivalenz der Figur bradnolimit selbst: Mehreren Frauen zufolge soll auch er übergriffig geworden sein – ein Vorwurf, den er in einer schriftlichen Stellungnahme scharf zurückweist. Ein französisches Gericht hatte zuvor einen Antrag eines beschuldigten DJs abgelehnt, seinen Instagram-Account sperren zu lassen – mit der , die Vorwürfe könnten durchaus berechtigt sein.

Die Doku seht ihr hier, unsere gesamte Berichterstattung findet ihr hier.

Das Aufmacher-Motiv der betreffenden Folge (Grafik: ZDF)

News

Weiterlesen

Vector Lovers: Britischer IDM- und Synthpop-Act verstorben

News
Martin Wheeler alias Vector Lovers ist tot. Er verband Drexciyas Electro und den Synthpop von Depeche Mode zu einem nostalgischen Sound, der sentimental, aber nie kitschig war. Unser Nachruf erzählt von einem Leben zwischen Musik und Computerspielen, die er schon als 14-Jähriger programmierte.

Vector Lovers: Britischer IDM- und Synthpop-Act verstorben

News
Martin Wheeler alias Vector Lovers ist tot. Er verband Drexciyas Electro und den Synthpop von Depeche Mode zu einem nostalgischen Sound, der sentimental, aber nie kitschig war. Unser Nachruf erzählt von einem Leben zwischen Musik und Computerspielen, die er schon als 14-Jähriger programmierte.

Marcel Dettmann: Erstes Album in vier Jahren angekündigt

Der Berghain-Resident kündigt ein Album an, bei dem er seine Depeche-Mode-, The-Cure- und Front-242-Prägung expliziter verarbeitet als bisher.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Berlin-Friedrichshain: Drogendeal führt Polizei zu 2,7 Kilogramm Kokain und rund 900 Gramm Ecstasy

Mehr oder weniger zufällig gerieten die Beamt:innen an eine Truppe von 18- bis 21-jährigen, bei denen sie beachtliche Mengen von Drogen vorfanden.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Richie Hawtin: Wechsel zur Berliner TS Agency

Unabhängige Booking-Agenturen haben es zur Zeit schwer, das große Kapital dominiert den Markt. Nun setzt Richie Hawtin ein Zeichen gegen diesen Trend.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Nach Shlømo-Booking: ADE wirft Partyreihen aus dem Programm

Trotz eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, psychischer Gewalt und Todesdrohungen – die der DJ bestreitet – sollte er auf zwei ADE-Partys auftreten.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Aus FADE wird CONNY: Club in Münster richtet sich neu aus

Nach etwa einem Jahr schließt das FADE in Münster, das vom 538-Kollektiv als reiner Technoclub betrieben wurde. Der Nachfolger CONNY stellt sich musikalisch breiter...
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

RAW-Clubs können weitermachen: Bezirk übernimmt verdreifachte Miete

Im August wurde öffentlich, dass der Bezirk das RAW-Gelände von der Kurth-Gruppe für zwei Jahre anmietet, um die Clubs zu erhalten. Nun werden die Konditionen bekannt.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

„Hardtekk und Hitlergruß”: Neue Doku zeigt, wie Rechtsextreme die Techno-Szene unterwandern

Der Beitrag des Y-Kollektiv erforscht Rechtsradikalismus in der Hardtekk-Szene. Die Reporter:innen recherchieren undercover auf Partys und Festivals und untersuchen, wie eine Jugendkultur zum Einfallstor des Rechtsextremismus wird.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Neues Album „MDSLKTR” angekündigt: Modeselektor kollaborieren mit Siriusmo, Gudrun Gut und Lars Eidinger

Modeselektor haben ein neues Album aufgenommen. Dafür hat das Berliner Duo alten Ballast abgeworfen und neue Feature-Gäste gewonnen.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

Marcel Dettmann: Erstes Album in vier Jahren angekündigt

News Alexis Waltz -
Der Berghain-Resident kündigt ein Album an, bei dem er seine Depeche-Mode-, The-Cure- und Front-242-Prägung expliziter verarbeitet als bisher.

Berlin-Friedrichshain: Drogendeal führt Polizei zu 2,7 Kilogramm Kokain und rund 900 Gramm Ecstasy

News Alexis Waltz -
Mehr oder weniger zufällig gerieten die Beamt:innen an eine Truppe von 18- bis 21-jährigen, bei denen sie beachtliche Mengen von Drogen vorfanden.

Richie Hawtin: Wechsel zur Berliner TS Agency

News Alexis Waltz -
Unabhängige Booking-Agenturen haben es zur Zeit schwer, das große Kapital dominiert den Markt. Nun setzt Richie Hawtin ein Zeichen gegen diesen Trend.

Nach Shlømo-Booking: ADE wirft Partyreihen aus dem Programm

News Alexis Waltz -
Trotz eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, psychischer Gewalt und Todesdrohungen – die der DJ bestreitet – sollte er auf zwei ADE-Partys auftreten.
Umbau der Tanzfläche im Conny (Foto: Docklands GmbH)

Aus FADE wird CONNY: Club in Münster richtet sich neu aus

News Madu Abeysekera -
Nach etwa einem Jahr schließt das FADE in Münster, das vom 538-Kollektiv als reiner Technoclub betrieben wurde. Der Nachfolger CONNY stellt sich musikalisch breiter...

RAW-Clubs können weitermachen: Bezirk übernimmt verdreifachte Miete

News Madu Abeysekera -
Im August wurde öffentlich, dass der Bezirk das RAW-Gelände von der Kurth-Gruppe für zwei Jahre anmietet, um die Clubs zu erhalten. Nun werden die Konditionen bekannt.

„Hardtekk und Hitlergruß”: Neue Doku zeigt, wie Rechtsextreme die Techno-Szene unterwandern

News Madu Abeysekera -
Der Beitrag des Y-Kollektiv erforscht Rechtsradikalismus in der Hardtekk-Szene. Die Reporter:innen recherchieren undercover auf Partys und Festivals und untersuchen, wie eine Jugendkultur zum Einfallstor des Rechtsextremismus wird.
Gernot Bronsert und Sebastian Szary sind Modeselektor, hier stehen sie vor einer vollgesprayten Clubtüre.

Neues Album „MDSLKTR” angekündigt: Modeselektor kollaborieren mit Siriusmo, Gudrun Gut und Lars Eidinger

News Christoph Gleich -
Modeselektor haben ein neues Album aufgenommen. Dafür hat das Berliner Duo alten Ballast abgeworfen und neue Feature-Gäste gewonnen.