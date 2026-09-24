„Die Spur”: ZDF-Doku nimmt sich Hardtechno-Missbrauchsvorwürfen an

Das ZDF-Format Die Spur widmet dem Hardtechno-Callout eine eigene Folge: „Missbrauch: Insider schockt die Techno-Szene” von Maike von Galen und Silja Thoms lief gestern im Fernsehen und ist nun in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Die 30-minütige Doku rollt den Hardtechno-Callout noch einmal auf, der seit Februar dieses Jahres die Szene erschüttert: Ausgangspunkt sind die Vorwürfe, die der Instagram-Account @bradnolimit gegen eine Reihe bekannter DJs erhoben hat. Das Spektrum reicht von sexuellem Missbrauch minderjähriger Fans bis zu versuchten Vergewaltigungen. Den Die-Spur-Autorinnen gelingt es, den bislang öffentlich nie in Erscheinung getretenen Whistleblower auf Ibiza zu einem Interview zu treffen und ihn zu seinen Quellen und Motiven zu befragen. Für den Film kooperierte das ZDF mit DJ-Mag-Chefredakteurin Katrin Fuhrmann.

Ein Screenshot aus „Missbrauch: Insider schockt die Techno-Szene”

Im Zentrum steht auch das Open Beatz Festival in Herzogenaurach, eines der größten Hardtechno-Festivals Süddeutschlands: Veranstalter Florian Gebauer schildert im Film das Dilemma, mehrere gebuchte DJs kurzfristig ohne rechtskräftiges Urteil aus dem Line-up genommen zu haben – „vorverurteilt”, wie er selbst einräumt, aber aus seiner Sicht ohne Alternative angesichts des öffentlichen Drucks. Zu Wort kommen auch die 1Live-Moderatorin Larissa Ries, die insbesondere die mangelnde Ausweiskontrolle und den unkontrollierten Zugang zu Backstage-Bereichen kritisiert, sowie das Kollektiv MeTooDJs, das den Festivals vorwirft, zu spät und zu zögerlich reagiert zu haben.

Die Doku thematisiert auch die Ambivalenz der Figur bradnolimit selbst: Mehreren Frauen zufolge soll auch er übergriffig geworden sein – ein Vorwurf, den er in einer schriftlichen Stellungnahme scharf zurückweist. Ein französisches Gericht hatte zuvor einen Antrag eines beschuldigten DJs abgelehnt, seinen Instagram-Account sperren zu lassen – mit der , die Vorwürfe könnten durchaus berechtigt sein.

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