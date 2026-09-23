GROOVE Reviews: Die Alben im September 2026 (Teil 2)

Eartheater – Heavenly Body: If I’m The Bottle You’re The Message (Because Music)

Eartheater war für mich bisher eher eine Künstlerin für einzelne Songs als für ganze Alben. Immer wieder gab es Tracks, die hängen geblieben sind, ein Album, das durchgehend überzeugt, war bisher allerdings nicht dabei. Mit Heavenly Body ist das anders.

Zwar ist die US-Amerikanerin noch wiederzuerkennen, sie klingt aber deutlich erwachsener und ruhiger. Zarte, organische Instrumente und kammermusikalische Momente treffen auf elektronische Flächen, dezente Beats und verträumte Synthesizer. Manchmal klingt das fast wie Folk aus einer anderen Galaxie, dann wieder tauchen kleine elektronische Details oder beinahe tanzbare Momente auf. Auch ihre Stimme steht diesmal stärker im Mittelpunkt. Wo sie auf früheren Veröffentlichungen oft stark verzerrt oder verfremdet war, klingt sie auf Heavenly Body deutlich natürlicher. Das gilt auch für die Lyrics. Es ist weniger die distanzierte Kunstfigur Eartheater, die hier zu hören ist, sondern Alexandra Drewchin.

Besonders stark ist „Practical Amnesia“. Der Song gehört zu den verträumtesten Momenten des Albums und bewegt sich zwischen melancholischer Ballade und schwebendem elektronischem Pop. Ihre Stimme liegt weich und fast schwerelos über den Sounds, während sich Synthesizer und feine elektronische Elemente langsam umeinander winden. Gleichzeitig hat der Track etwas Unruhiges und leicht Unheimliches, das gut zu seinem Thema passt: dem Vergessen oder Verblassen von Erfahrungen und Schmerzen.

Auch inhaltlich ist Heavenly Body ihr bisher persönlichstes Album. Drewchin beschäftigt sich mit Schwangerschaft und Mutterschaft und den vielen widersprüchlichen Gefühlen, die damit verbunden sind. Dabei geht es nicht nur um die schönen, überwältigenden und fast schon kosmischen Momente des Mutterwerdens, sondern auch um die brutale und herausfordernde Seite einer Schwangerschaft. Schöne, intime und gleichzeitig beängstigende Momente stehen nebeneinander. Gerade in diesen Momenten wirkt sie so nahbar wie vielleicht noch nie. Celeste Dittberner

<a href="https://eartheater.bandcamp.com/album/heavenly-body-if-im-the-bottle-you-re-the-message">Heavenly Body: If I'm The Bottle You’re The Message by Eartheater</a>