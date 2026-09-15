Neues Album „MDSLKTR” angekündigt: Modeselektor kollaborieren mit Siriusmo, Gudrun Gut und Lars Eidinger

Modeselektor kündigen ihr nächstes Album an. Das Elektronic-Duo bringt MDSLKTR am 22. Januar 2027 über das hauseigene Label Monkeytown Records heraus. Unterstützung kommt vom Synthesizer-Spezialisten Johannes Wagner (J.Manuel), der als Co-Produzent beteiligt ist.

Zudem glänzt die Gästeliste mit eigensinnigen Kollaborationen. Neben Rap- und Pop-Acts wie Tommy Cash, „Lila-Wolken”-Sängerin Miss Platnum und Hyperpop-Musiker Kabeaushé wirken auch der Schauspieler Lars Eidinger, die Genregröße Gudrun Gut sowie Langzeit-Weggefährte Siriusmo mit.

<a href="https://modeselektor.bandcamp.com/track/aorta">Aorta by Modeselektor</a>

Die Ankündigung für MDSLKTR folgt auf das Projekt Modeselektor Classics Vol. 01, für das sich Gernot Bronsert und Sebastian Szary Anfang des Jahres durch fast zwei Jahrzehnte alte Festplatten wühlten. Die Rückkehr zu unveröffentlichten Entwürfen aus der Ära von Hello Mom! und Happy Birthday! habe „spürbar den Arbeitsprozess” der neuen Platte geprägt, heißt es im Pressetext. Bei den zwölf neuen Stücken gehe es vor allem darum, Ballast abzuwerfen und herauszufinden, „was übrig bleibt, wenn man Elemente wegnimmt, anstatt immer mehr hinzuzufügen”. Das Ziel waren keine geglätteten Tracks, sondern eine möglichst ehrliche Bestandsaufnahme des eigenen Sounds, so Modeselektor.

Einen ersten Eindruck vermittelt die Vorabsingle „AORTA”, die von den Musikern als das „emotionale und klangliche Zentrum” des gesamten Veröffentlichungsprozesses beschrieben wird. Neben den Studioarbeiten stehen für Modeselektor bis Ende 2026 noch internationale Live-Auftritte auf dem Programm, unter anderem in London, Barcelona und Dublin. Die Formate, auf denen MDSLKTR am 22. Januar 2027 erscheint, stehen aktuell noch nicht fest.

MDSLKTR Tracklist: