News

Aus FADE wird CONNY: Club in Münster richtet sich neu aus

Madu Abeysekera

Nach etwa einem Jahr schließt das FADE in Münster, das vom 538-Kollektiv als reiner Technoclub betrieben wurde. Der Nachfolger CONNY stellt sich musikalisch breiter auf: Neben House und Techno sind künftig auch Indie, Pop, Hip-Hop, Afro und Trance vertreten. 

Mit neuem Licht- und Soundsystem hebt CONNY das Klangerlebnis auf ein neues Level und setzt die Musik stärker in den Mittelpunkt, heißt es in der Pressemeldung. Die Räume für etwa 200 Gäste sollen wärmer und persönlicher wirken.

Nach einem mehrwöchigen Umbau ist die Wiedereröffnung für den 19. September ab 23 Uhr angesetzt. Mit „COMPANIONS“ startet damit ein neues monatliches Format, das verschiedene Arten der House Music in den Mittelpunkt stellt. Den Auftakt macht die Münsteraner DJ-Crew Sansetto.

Umbau der Tanzfläche im Conny (Foto: Docklands GmbH)
Umbau der Tanzfläche im Conny (Foto: Docklands GmbH)

CONNY versteht sich dabei als Safer Space mit respektvollem Umgang und offener Atmosphäre. Besucher:innen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, Hautfarbe und sexueller Orientierung sind willkommen.

Von 2013 bis August 2025 wurde in den Räumen das Conny Kramer betrieben, an das man mit den neuen Namen anknüpft. Conny Kramer bezieht sich mutmaßlich auf einen Song von Schlagersängerin Juliane Werding von 1972. „Am Tag, als Conny Kramer starb” handelt vom Drogentod eines Essener Straßenmusikers. 

Das CONNY wird von der Dockland GmbH betrieben, die u. a. auch für das gleichnamige Festival und den Fusion Club auf dem Hawerkamp-Areal verantwortlich ist.

Umbau der Tanzfläche im CONNY (Foto: Docklands GmbH)

News

Weiterlesen

„Hardtekk und Hitlergruß”: Neue Doku zeigt, wie Rechtsextreme die Techno-Szene unterwandern

News
Der Beitrag des Y-Kollektiv erforscht Rechtsradikalismus in der Hardtekk-Szene. Die Reporter:innen recherchieren undercover auf Partys und Festivals und untersuchen, wie eine Jugendkultur zum Einfallstor des Rechtsextremismus wird.

„Hardtekk und Hitlergruß”: Neue Doku zeigt, wie Rechtsextreme die Techno-Szene unterwandern

News
Der Beitrag des Y-Kollektiv erforscht Rechtsradikalismus in der Hardtekk-Szene. Die Reporter:innen recherchieren undercover auf Partys und Festivals und untersuchen, wie eine Jugendkultur zum Einfallstor des Rechtsextremismus wird.

Neues Album „MDSLKTR” angekündigt: Modeselektor kollaborieren mit Siriusmo, Gudrun Gut und Lars Eidinger

Modeselektor haben ein neues Album aufgenommen. Dafür hat das Berliner Duo alten Ballast abgeworfen und neue Feature-Gäste gewonnen.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

Frankfurter Tanzhaus West: Brandanschlag auf CSD-Dekoration

Im Frankfurter Tanzhaus West kam es zu einem Brand, nachdem ein Mann eine CSD-Dekoration anzündete. Die Veranstaltung hatte aber nichts mit dem CSD zu...
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

City Club Augsburg: Landgericht erklärt Hausdurchsuchung bei Mitarbeiterin für rechtswidrig

Das Landgericht Augsburg hat die Durchsuchung der Wohnung einer Mitarbeiterin des City Clubs im Anschluss an die Razzia Anfang des Jahres für rechtswidrig erklärt.  Rund...
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Burning Man: Sheriff bestätigt dritten Todesfall

Kurz vor dem Ende der 40. Ausgabe des Festivals in Black Rock City wurde ein dritter Todesfall gemeldet. Armando Ramirez verstarb nach einem schweren medizinischen Notfall auf dem Weg ins Krankenhaus.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Zum Schutz kleiner Spielstätten: Club-Euro startet bundesweit

Mit der freiwilligen Abgabe sollen große Veranstaltungen kleine Venues unterstützen. Das Pilotprojekt als Köln startet nun bundesweit.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Rick Wade: Detroit-Urgestein erlitt Herzinfarkt

Nach einem schweren Zusammenbruch warnt die Deep-House-Legende vor den Folgen ständiger Überlastung im DJ-Alltag.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

Watergate: Pariser Club mit David-Lynch-Verbindung übernimmt Räume für Popup 

Mehr als 20 Monate stand das Watergate leer. Nun zieht dort der internationale Artworld-Jetset ein.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Burning Man: Zwei Todesfälle in zwei Tagen

Das Burning Man steht in diesem Jahr unter einem schlechten Stern: Nachdem Unwetter das Gelände in eine Schlammlandschaft verwandelt hatten, wurden zwei Todesfälle bekannt. 
News Alexis Waltz -
Weiterlesen
Gernot Bronsert und Sebastian Szary sind Modeselektor, hier stehen sie vor einer vollgesprayten Clubtüre.

Neues Album „MDSLKTR” angekündigt: Modeselektor kollaborieren mit Siriusmo, Gudrun Gut und Lars Eidinger

News Christoph Gleich -
Modeselektor haben ein neues Album aufgenommen. Dafür hat das Berliner Duo alten Ballast abgeworfen und neue Feature-Gäste gewonnen.

Frankfurter Tanzhaus West: Brandanschlag auf CSD-Dekoration

News Madu Abeysekera -
Im Frankfurter Tanzhaus West kam es zu einem Brand, nachdem ein Mann eine CSD-Dekoration anzündete. Die Veranstaltung hatte aber nichts mit dem CSD zu...
Gäste im City Club Augsburg

City Club Augsburg: Landgericht erklärt Hausdurchsuchung bei Mitarbeiterin für rechtswidrig

News Madu Abeysekera -
Das Landgericht Augsburg hat die Durchsuchung der Wohnung einer Mitarbeiterin des City Clubs im Anschluss an die Razzia Anfang des Jahres für rechtswidrig erklärt.  Rund...

Burning Man: Sheriff bestätigt dritten Todesfall

News Madu Abeysekera -
Kurz vor dem Ende der 40. Ausgabe des Festivals in Black Rock City wurde ein dritter Todesfall gemeldet. Armando Ramirez verstarb nach einem schweren medizinischen Notfall auf dem Weg ins Krankenhaus.

Zum Schutz kleiner Spielstätten: Club-Euro startet bundesweit

News Alexis Waltz -
Mit der freiwilligen Abgabe sollen große Veranstaltungen kleine Venues unterstützen. Das Pilotprojekt als Köln startet nun bundesweit.
Rick Wade an den Decks.

Rick Wade: Detroit-Urgestein erlitt Herzinfarkt

News Christoph Gleich -
Nach einem schweren Zusammenbruch warnt die Deep-House-Legende vor den Folgen ständiger Überlastung im DJ-Alltag.

Watergate: Pariser Club mit David-Lynch-Verbindung übernimmt Räume für Popup 

News Alexis Waltz -
Mehr als 20 Monate stand das Watergate leer. Nun zieht dort der internationale Artworld-Jetset ein.

Burning Man: Zwei Todesfälle in zwei Tagen

News Alexis Waltz -
Das Burning Man steht in diesem Jahr unter einem schlechten Stern: Nachdem Unwetter das Gelände in eine Schlammlandschaft verwandelt hatten, wurden zwei Todesfälle bekannt. 