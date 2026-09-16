Nach etwa einem Jahr schließt das FADE in Münster, das vom 538-Kollektiv als reiner Technoclub betrieben wurde. Der Nachfolger CONNY stellt sich musikalisch breiter auf: Neben House und Techno sind künftig auch Indie, Pop, Hip-Hop, Afro und Trance vertreten.

Mit neuem Licht- und Soundsystem hebt CONNY das Klangerlebnis auf ein neues Level und setzt die Musik stärker in den Mittelpunkt, heißt es in der Pressemeldung. Die Räume für etwa 200 Gäste sollen wärmer und persönlicher wirken.

Nach einem mehrwöchigen Umbau ist die Wiedereröffnung für den 19. September ab 23 Uhr angesetzt. Mit „COMPANIONS“ startet damit ein neues monatliches Format, das verschiedene Arten der House Music in den Mittelpunkt stellt. Den Auftakt macht die Münsteraner DJ-Crew Sansetto.

Umbau der Tanzfläche im Conny (Foto: Docklands GmbH)

CONNY versteht sich dabei als Safer Space mit respektvollem Umgang und offener Atmosphäre. Besucher:innen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, Hautfarbe und sexueller Orientierung sind willkommen.

Von 2013 bis August 2025 wurde in den Räumen das Conny Kramer betrieben, an das man mit den neuen Namen anknüpft. Conny Kramer bezieht sich mutmaßlich auf einen Song von Schlagersängerin Juliane Werding von 1972. „Am Tag, als Conny Kramer starb” handelt vom Drogentod eines Essener Straßenmusikers.

Das CONNY wird von der Dockland GmbH betrieben, die u. a. auch für das gleichnamige Festival und den Fusion Club auf dem Hawerkamp-Areal verantwortlich ist.