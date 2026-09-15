News

RAW-Clubs können weitermachen: Bezirk übernimmt verdreifachte Miete

Madu Abeysekera

Für die Club- und Kulturszene auf dem RAW-Gelände ist die unmittelbare Räumungsgefahr vorerst abgewendet. Nach einem zehnjährigen Streit zwischen der Kurth-Gruppe als Eigentümerin der Immobilie und dem Bezirk stimmt die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg der Anmietung des Geländes durch den Bezirk zu. Nun werden die Bedingungen der Vermietung bekannt. So muss der Bezirk künftig 11,20 Euro pro Quadratmeter zahlen; bisher waren vier Euro pro Quadratmeter fällig.

Der Bezirk gibt die Flächen an die bisherigen Betreiber:innen zum alten Preis weiter. Erhalten bleiben sollen sämtliche Clubs: das Cassiopeia mit Sommergarten, das Crack Bellmer, der Weiße Hase, die Skatehalle Berlin sowie Ateliers und Einrichtungen der Jugend- und Bildungsarbeit.

Der Bezirk lässt sich das einiges kosten: Die durchschnittliche Miete steigt von bislang etwa vier auf 11,20 Euro pro Quadratmeter – also auf rund den dreifachen Betrag. Zwei Millionen Euro stellt der Bezirk für die Übergangslösung bereit. Ein Teil der Summe fließt in dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen. Sollte der Vertrag um ein drittes Jahr verlängert werden, muss das Land Berlin eine weitere Million Euro bereitstellen.

„Wir haben jetzt erstmal Zeit geschaffen”, sagt Silvia Rothmund von den Grünen, Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen. Die Anmietung sei angesichts der drohenden Räumung alternativlos gewesen. Das RAW-Gelände könne damit vorerst „als Ort für Kultur, Clubs und Kiezleben” erhalten bleiben.

Die langfristige Zukunft des RAW-Geländes bleibt jedoch unklar. Im Zentrum steht weiterhin der geplante Umbau des Geländes. Neben Kultur- und Gewerbeflächen sind rund 300 Wohnungen sowie ein bis zu 100 Meter hohes Gebäude vorgesehen. Besonders die geplante Wohnbebauung könnte für die bestehenden Clubs zum Problem werden: Ein Schallgutachten soll in den kommenden fünf Monaten klären, ob Wohnen in unmittelbarer Nähe möglich ist, ohne dass die bestehende Nutzung des RAW-Geländes durch Lärmschutzauflagen eingeschränkt wird.

Für die RAW-Kultur ist die nun beschlossene Übergangslösung dennoch ein Erfolg. „Dieser Vertragsabschluss ist ein massiver Etappensieg für die Berliner Stadtgesellschaft”, sagt Jens Schwan, Pressesprecher der RAW-Kultur. Der jahrelange Druck habe sich ausgezahlt. Das eigentliche Ziel bleibe jedoch eine langfristige Standortsicherung von mindestens 30 Jahren.

Es könnte also ein langer Weg bevorstehen, um das Bestehen des RAW-Geländes endgültig zu sichern. Nach Monaten der Uneinigkeit, Demonstrationen zum Erhalt des Geländes und nach bereits ausgesprochenen Räumungsankündigungen, ist die Lösung für die zweijährige Miete ein Ansatz, der zumindest aufatmen lässt.

Das Cassiopeia ist der älteste Club auf dem RAW-Gelände (Foto: 3eni - Eigenes Werk, CC0)

News

Weiterlesen

Neues Album „MDSLKTR” angekündigt: Modeselektor kollaborieren mit Siriusmo, Gudrun Gut und Lars Eidinger

News
Modeselektor haben ein neues Album aufgenommen. Dafür hat das Berliner Duo alten Ballast abgeworfen und neue Feature-Gäste gewonnen.

Neues Album „MDSLKTR” angekündigt: Modeselektor kollaborieren mit Siriusmo, Gudrun Gut und Lars Eidinger

News
Modeselektor haben ein neues Album aufgenommen. Dafür hat das Berliner Duo alten Ballast abgeworfen und neue Feature-Gäste gewonnen.

Frankfurter Tanzhaus West: Brandanschlag auf CSD-Dekoration

Im Frankfurter Tanzhaus West kam es zu einem Brand, nachdem ein Mann eine CSD-Dekoration anzündete. Die Veranstaltung hatte aber nichts mit dem CSD zu...
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

City Club Augsburg: Landgericht erklärt Hausdurchsuchung bei Mitarbeiterin für rechtswidrig

Das Landgericht Augsburg hat die Durchsuchung der Wohnung einer Mitarbeiterin des City Clubs im Anschluss an die Razzia Anfang des Jahres für rechtswidrig erklärt.  Rund...
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Burning Man: Sheriff bestätigt dritten Todesfall

Kurz vor dem Ende der 40. Ausgabe des Festivals in Black Rock City wurde ein dritter Todesfall gemeldet. Armando Ramirez verstarb nach einem schweren medizinischen Notfall auf dem Weg ins Krankenhaus.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Zum Schutz kleiner Spielstätten: Club-Euro startet bundesweit

Mit der freiwilligen Abgabe sollen große Veranstaltungen kleine Venues unterstützen. Das Pilotprojekt als Köln startet nun bundesweit.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Rick Wade: Detroit-Urgestein erlitt Herzinfarkt

Nach einem schweren Zusammenbruch warnt die Deep-House-Legende vor den Folgen ständiger Überlastung im DJ-Alltag.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

Watergate: Pariser Club mit David-Lynch-Verbindung übernimmt Räume für Popup 

Mehr als 20 Monate stand das Watergate leer. Nun zieht dort der internationale Artworld-Jetset ein.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Burning Man: Zwei Todesfälle in zwei Tagen

Das Burning Man steht in diesem Jahr unter einem schlechten Stern: Nachdem Unwetter das Gelände in eine Schlammlandschaft verwandelt hatten, wurden zwei Todesfälle bekannt. 
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Smart Glasses: New Yorker Club verbietet Videobrillen

Geräte wie die Meta-Ray-Bans, die diskretes Filmen ermöglichen, seien mit dem Schutz der Privatsphäre nicht vereinbar, findet das Basement in Queens.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Frankfurter Tanzhaus West: Brandanschlag auf CSD-Dekoration

News Madu Abeysekera -
Im Frankfurter Tanzhaus West kam es zu einem Brand, nachdem ein Mann eine CSD-Dekoration anzündete. Die Veranstaltung hatte aber nichts mit dem CSD zu...
Gäste im City Club Augsburg

City Club Augsburg: Landgericht erklärt Hausdurchsuchung bei Mitarbeiterin für rechtswidrig

News Madu Abeysekera -
Das Landgericht Augsburg hat die Durchsuchung der Wohnung einer Mitarbeiterin des City Clubs im Anschluss an die Razzia Anfang des Jahres für rechtswidrig erklärt.  Rund...

Burning Man: Sheriff bestätigt dritten Todesfall

News Madu Abeysekera -
Kurz vor dem Ende der 40. Ausgabe des Festivals in Black Rock City wurde ein dritter Todesfall gemeldet. Armando Ramirez verstarb nach einem schweren medizinischen Notfall auf dem Weg ins Krankenhaus.

Zum Schutz kleiner Spielstätten: Club-Euro startet bundesweit

News Alexis Waltz -
Mit der freiwilligen Abgabe sollen große Veranstaltungen kleine Venues unterstützen. Das Pilotprojekt als Köln startet nun bundesweit.
Rick Wade an den Decks.

Rick Wade: Detroit-Urgestein erlitt Herzinfarkt

News Christoph Gleich -
Nach einem schweren Zusammenbruch warnt die Deep-House-Legende vor den Folgen ständiger Überlastung im DJ-Alltag.

Watergate: Pariser Club mit David-Lynch-Verbindung übernimmt Räume für Popup 

News Alexis Waltz -
Mehr als 20 Monate stand das Watergate leer. Nun zieht dort der internationale Artworld-Jetset ein.

Burning Man: Zwei Todesfälle in zwei Tagen

News Alexis Waltz -
Das Burning Man steht in diesem Jahr unter einem schlechten Stern: Nachdem Unwetter das Gelände in eine Schlammlandschaft verwandelt hatten, wurden zwei Todesfälle bekannt. 

Smart Glasses: New Yorker Club verbietet Videobrillen

News Alexis Waltz -
Geräte wie die Meta-Ray-Bans, die diskretes Filmen ermöglichen, seien mit dem Schutz der Privatsphäre nicht vereinbar, findet das Basement in Queens.