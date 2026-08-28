Die Platten der Woche mit Phil Berg, Mike Tamburini, Optmst, Oceanic und Zuma Studio

Oceanic – ICI (Nous’klaer Audio)

Die Kick sagt Prog, vielleicht sogar Psy, doch im Groove des Openers und Titeltrack steckt zu viel Dramaturgie für freies Floaten unter Dreadlock-Jüngern. Wähnt man sich anfangs noch in der Geisterbahn, schwoft man kurz darauf vor der Big Wheel Stage des Melt! – schön war’s, übrigens – zu tech-housigen Klängen, die von Audion, Mathew Jonson oder Nathan Fake stammen könnten, über den rauen Untergrund. Oceanic bleibt der Psychedelik treu, presst sie auf der neuen EP aber in ein funktionaleres Korsett.

ICI klingt insgesamt ein wenig spröder und weniger ausladend, als hätte man Gas- gegen Induktionsherd eingetauscht. Was nichts Schlechtes sein muss. „Capyra Vision” kommt nicht vom Fleck und will das auch gar nicht, Prokrastination als Meditation. In „Tassman Perks” hingegen überschlagen sich artifizielle Klanghölzer und klopfen ein Tool, das kontinuierlich anschwillt, auf der Zwei und Drei Haltegriffe hat und anmutet wie ein Joey-Beltram-Workout für Erleuchtete. Die absolute Granate für das dritte Auge zündet allerdings erst zum Schluss: „Prefig” kombiniert das Sounddesign früher Wata-Igarashi-Platten mit dem Tribalismus eines Donato Dozzy, könnte man schreiben. Oder aber, dass Oceanic hier seine gelungenen Experimente mit der menschlichen Stimme von 2023 aufgreift, die auch dreieinhalb Jahre später fesseln. Maximilian Fritz

<a href="https://nousklaer.bandcamp.com/album/ici">ICI by Oceanic</a>