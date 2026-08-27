The White Hotel: Club in Manchester wird ab 2027 als BASTION betrieben

Der Club The White Hotel in Manchester, der Ende dieses Jahres schließen wird, wird 2027 von neuen Pächtern unter neuem Namen weiterbetrieben: Das Team hinter der Location The Bag Factory übernimmt die Räumlichkeiten als BASTION. In einem knappen Instagram-Post kündigte man die Neuigkeiten mit dem Satz „Der Underground hat eine neue Hochburg” an. Die Veranstaltungen der Bag Factory wirken weniger subtil als jene des White Hotels und fokussieren sich vor allem auf klassische UK-Spielarten von Clubmusik: Neben Drum’n’Bass-, Jungle- und UK-Garage-Nächten finden sich aber auch Tek-Partys im Kalender.

BASTION tritt damit ein großes Erbe an: In einem Industriegebiet in der Kleinstadt Salford direkt bei Manchester gelegen, galt The White Hotel als eines der einflussreichsten DIY-Clubprojekte der letzten Dekade. Im Programm fanden sich nicht nur klassische Club-Acts, sondern verschiedenste experimentelle Veranstaltungen für ein kunstaffines, antiautoritäres Publikum. Die Entscheidung zur Schließung trafen die Betreiber prophylaktisch: Im direkten Umfeld des Clubs sind umfassende Bauprojekte geplant, die seinen Fortbetrieb in den kommenden Jahren erheblich erschweren dürften. Wie das Team hinter BASTION damit umgeht, bleibt abzuwarten.

Unsere Reportage aus dem White Hotel von 2020 lest ihr hier.