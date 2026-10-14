JD Twitch: Plattensammlung kommt in den Verkauf

Die Plattensammlung von JD Twitch, bürgerlich Keith McIvor und eine Hälfte von Optimo (Espacio), wird im Londoner Plattenladen World of Echo verkauft. Der Schotte starb im September 2025 an einem Glioblastom, einem aggressiven Hirntumor. Teil eins der Sammlung mit rund 7.000 bis 8.000 Platten ist ab Samstag, dem 14. November, ab 10 Uhr ausschließlich im Laden in der Cheshire Street zu haben. Bis Donnerstag, den 19. November, widmet der Shop seine Räume ganz der Sammlung, danach bleiben die Platten im Second-Hand-Sortiment. Ein zweiter Teil folgt Anfang 2027.

Für McIvors Witwe Marissa Costello und Optimo-Partner Jonnie Wilkes war es wichtig, dass die Sammlung an einen unabhängigen Plattenladen geht. „Keith glaubte, dass Platten dazu da sind, gespielt, entdeckt und geliebt zu werden”, schreibt Costello. Die Sammlung sei kein Archiv gewesen, sondern eine „Arbeitssammlung”. Sie hat in McIvors Kindheit in Balerno bei Edinburgh begonnen, als er das Erbe seines Großvaters für Platten ausgab. Jede Platte erhält einen Aufkleber mit der Aufschrift „World of JD Twitch”.

JD Twitch mit seinen Platten (Foto: World of Echo)

Zum Verkauf gibt es eine begrenzte Auflage von Gedenk-Fanzines, die Freund:innen und Familie gemacht haben. Sie sind nicht im Handel, sondern gegen eine Spende an den Keith McIvor Glioblastoma Research Fund erhältlich. Der Fonds soll die Forschung zu Glioblastomen in Schottland unterstützen.

Keith McIvor war eine der prägenden Figuren der europäischen Clubkultur der vergangenen drei Jahrzehnte. 1997 gründete er mit Jonnie Wilkes (JG Wilkes) im Glasgower Sub Club die Sonntagabend-Reihe Optimo (Espacio). Sie lief bis 2010 und brach nach Einschätzung vieler die streng bewachten Genregrenzen der Neunziger auf. Optimo mischte House und Techno mit Disco, Reggae, Post-Punk, Dub, EBM und Pop, ohne dass es dabei auf Reinheit ankam. Die Mixserie How to Kill the DJ trug diesen Ansatz in die Welt. Nach dem Ende der Reihe tourte das Duo weiter und McIvor baute das Label Optimo Music auf, das bewusst keinen einheitlichen Sound verfolgt und neue wie vergessene Künstler:innen veröffentlicht. Der Sub-Club-Chef Mike Grieve beschreibt sein Erbe als Haltung: neugierig, kompromisslos und großzügig. McIvor starb im September 2025 im Alter von 57 Jahren.

