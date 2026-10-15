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Chemnitz: Clubs bündeln ihre Kräfte fürs United Club Festival

Mascha Schaper

Die Chemnitzer Clubkultur bündelt erneut ihre Kräfte. Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, findet das beliebte United Club Festival statt. Das Prinzip bleibt simpel und bewährt: Ein einziges Ticket öffnet die Türen zu allen sechs beteiligten Venues, darunter aaltra, Atomino, Lokomov, club minus, transit und Weltecho

Das Line-up verspricht von treibenden Elektro- und Techno-Sets bis hin zu Indie, Pop und Spezial-Live-Gigs die volle Bandbreite der hiesigen Clubkultur. Außerdem wartet auf Feierfreudige die Chance auf das Golden Ticket, das künftig freien Eintritt zu kommenden Party-Nächten in den beteiligten Locations sichert. 

Tickets für das United Club Festival sind über die Eventplattform Rausgegangen erhältlich und kosten im Vorverkauf 16,50 Euro. 

Feiernde Menschen im Club Weltecho (Foto: Weltecho, United Club Festival)

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