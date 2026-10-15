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Daft Punk: Fan entwirft LEGO-Projekt

Mascha Schaper

Manche Daft-Punk-Fans wollen nicht wahrhaben, dass das französische Electronic-Duo getrennte Wege geht und bauen sich ihre Nostalgie einfach selbst. Luke Perez, in der Szene bekannt als the Daft Punk Historian (alias Wub) hat auf der Plattform LEGO Ideas ein aufwändiges Projekt eingereicht. Er will das ikonische, gitarrenförmige „Guitarship” aus dem Anime-Klassiker Interstella 5555, dem visuellen Begleiter zum Album-Meilenstein Discovery, mit Legosteinen nachbauen.

Seit 2023 hat Perez an mehr als einem Dutzend Prototypen gefeilt, um den perfekten Kompromiss aus Detailtreue und Stabilität fürs Regal zu entwickeln. Im Gitarrenkopf sitzt das Cockpit, im Tonabnehmer Sheps Schlafquartier aus dem „Digital Love”-Video. Ein Präsentationsständer setzt die leuchtenden Triebwerke schräg in Szene. Neben Pilot Shep sollen dem Bausatz auch die vier entführten Alien-Musiker der Crescendolls als Minifiguren beiliegen.

Damit das 56cm lange LEGO-Raumschiff eine Chance auf Serienproduktion hat, braucht Perez – wie bei LEGO Ideas üblich – 10.000 Community-Stimmen. Danach entscheidet das sogenannte LEGO Review Board über eine Aufnahme in den offiziellen LEGO-Katalog. Aktuell liegt das Daft-Punk-Projekt bei knapp 700 Unterstützer:innen.

Übrigens: Dass Daft Punk in der LEGO-Welt für Furore sorgt, kommt nicht zum ersten Mal vor: Fan-Entwürfe zur ikonischen „Alive 2007”-Pyramide knackten auf LEGO Ideas die 10.000-Stimmen-Marke. Auch in Kooperationen mit LEGO Fortnite tauchte das Duo bereits als Minifiguren auf. Allerdings blieben physische Kaufsets bislang an den strengen Lizenzhürden hängen.

Daft-Punk-Gitarrenschiff aus Interstella 5555 als LEGO-Modell inklusive Pilot Shep und allen vier Alien-Musikern der Crescendolls als Minifiguren (Foto: Instagram)

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