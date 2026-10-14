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SonneMondSterne 2027: Unreal-Stage angekündigt

Madu Abeysekera

Das Hardtechno-Format Unreal wird 2027 bei dem SonneMondSterne (SMS) mit einer eigenen „Monumental Stage” vertreten sein. 

Das SonneMondSterne gehört seit fast 30 Jahren zu den größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland. Musikalisch setzt die Veranstaltung in Thüringen auf ein internationales Line-up mit einem Mix aus Techno, Techhouse, Hardtechno, EDM, Dance Pop und Rap. 

Das SMS kündigt die Zusammenarbeit mit Unreal in einem Instagram-Post an. Das Stage-Konzept sei noch im Feinschliff und werde zusammen mit dem Line-Up zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, heißt es in dem Post. Sicher ist man sich jedoch schon jetzt: „Es wird monumental!“

Die Kommentare der Community spiegeln eine gespaltene Meinung wider: „Das wird halt Next Level krass!“, schreibt jemand. Eine andere Person ist der Meinung: „Nur noch Hardtechno auf SMS … Schrecklich.”

Der UNREAL BRUTALIST OLYMP auf dem World Club Dome in Frankfurt (Foto: Unreal)

Das SonneMondSterne findet seit 1997 am zweiten Augustwochenende in Thüringen an der Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf statt und hat zwischen 30.000 und 40.000 Besucher:innen. In den 1990er Jahren setzte es auf Techno-Underground, in den 2000ern auf Crossover, in den 2010ern auf Rap und EDM und seit 2025 auf Hardtechno – 2026 veranstaltete Kobosil ein „44 Label Group Take-over”.

Die von Paul Billstein, Björn Grimm und Felix Besgen gegründete Event-Plattform ist bekannt für 360-Grad-Center-Stage mit abgesenkten Lichtkonstruktionen, die an UFOs oder Lichtkäfige erinnern und anders als gängige Stages kaum erhöht sind. Dadurch entsteht der Eindruck einer futuristischen Szenografie. Ob dieser Bühnentypus auch auf dem SMS zu erwarten ist, bleibt vorerst unklar. Die Historie des Festivals lässt vermuten, dass ein Stage-Takeover oder Rebranding der SMS-Fortress-Stage zu erwarten ist.

Hardtechno bewegte sich in den vergangenen Jahren aus den Clubs immer mehr in Richtung großer Open-Air-Bühnen wie dem Tomorrowland oder den Awakenings. Unreal hat diesen Wandel mitgeprägt.

UNREAL-Stage (Foto: Instagram/unrealgermany)

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